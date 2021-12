“A terceira dose da vacina pode durar mais de 6 meses”

Uma terceira dose da vacina covida pode fornecer proteção de longo prazo por até 6 meses no contexto de uma variante infecciosa do Omicron. No entanto, não se pode excluir a necessidade de um reforço anual da vacina. Este é o cenário que o professor Anthony Fauci, assessor principal do presidente dos EUA Joe Biden, descreveu no Sky Tg24.

É possível que “uma quarta dose” seja necessária, mas espero que não, e que tenhamos um nível de proteção além de seis meses. Claro, um regime total adequado pode incluir três doses da vacina por mRna. Precisamos da terceira dose porque é tão integral. fora do sistema, então é possível que depois da terceira dose não precisemos de outra por mais de seis meses ”, disse Fauci à e-VENTI.

“Espero que não tenhamos que vacinar as pessoas o tempo todo, mas temos que abrir mão da possibilidade de que haverá a necessidade de uma vacina sazonal, não sabemos ao certo agora. Temos que esperar para ver o que é serão necessários nos próximos meses “, acrescenta o imunologista.

Separação de variantes de Omicron: “Em muitos países do mundo, mas particularmente na África do Sul, vemos que o omicron está se espalhando muito rapidamente e está prestes a se tornar a alternativa dominante. Nos Estados Unidos, estamos vendo um rápido aumento de omicron, especialmente na área da cidade de Nova York, onde há um tempo de duplicação de três dias. Esperamos que o Omicron se torne a alternativa dominante nos Estados Unidos nas próximas semanas.

“Claro – observa ele – sabemos que oomícrons são mais contagiosos e não temos certeza de que sejam menos perigosos. Sabemos que na África do Sul as pessoas infectadas parecem ter menos probabilidade de ir ao hospital e ficar gravemente doentes, mas que provavelmente se deve ao fato de que muitos na África do Sul já contraíram uma variante alfa ou beta e quando são tratados têm um nível de imunidade que os protege, não necessariamente de infecções, mas possivelmente de doenças graves ”, ele contínuo.

“Esta é uma questão sem resposta até agora, não se sabe se o vírus em si é menos virulento por natureza ou se as pessoas têm um nível de imunidade que evita a gravidade.”