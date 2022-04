Um artigo no Mail on Sunday causou um alvoroço na política britânica

Tablóide britânico domingo correio no domingo Ele publicou um artigo no qual insinuou, de forma bastante pretensiosa e em conotações sexistas e sexistas, que a parlamentar trabalhista Angela Rayner durante os discursos do primeiro-ministro conservador Boris Johnson no Parlamento colocaria provocativamente as pernas para baixo para distraí-lo. O jornal, que é a edição dominical do Correio diárioum jornal muito popular no Reino Unido Perdeu sua credibilidade devido à má qualidade de seu conteúdoUm parlamentar conservador anônimo foi citado como fonte dessa alusão.

Imediatamente após a publicação do artigo, o jornal foi amplamente criticado e acusado de sexismo e misoginia. As acusações vieram principalmente de Rayner e seus colegas de partido, mas também dos conservadores e do próprio Johnson.

O artigo, de Glenn Owen, chefe de política da correio no domingoabre com o título “Conservadores acusam Reiner de Instinto básico Para distrair Boris, é referido como Cena famosa do filme de 1992 estrelado por Sharon Stone Esta cruza as pernas durante o interrogatório, para revelar que não está de calcinha.

No artigo, o parlamentar conservador anônimo disse que Reiner “gosta de distrair o primeiro-ministro quando”. [Johnson] Ela toma a palavra no centro da sala” e “apresenta uma versão parlamentar “vestida” da famosa cena Instinto básico “. No artigo, o parlamentar conservador também sugere que Rayner “sabe que não pode competir” com as habilidades de debate de Johnson, mas acrescenta, com referências sexuais implícitas, que ele “tem outras qualidades que lhe faltam”. Ela também acusou Reiner de revelar tudo isso “enquanto bebia na varanda do Parlamento”.

Os conservadores acusam Angela Rayner, do Partido Trabalhista, de um estratagema de instinto básico para distrair Boris Johnson: pic.twitter.com/4FOmi2r8HK – MoS_Politics (MoS_Politics) 23 de abril de 2022

Depois que o artigo foi publicado, Rainer Ele disse Isso é o que ele escreveu correio no domingo É uma evidência do machismo e da misoginia que as mulheres na política sofrem todos os dias. Ela twittou que todas as acusações contra ela no artigo são baseadas apenas no fato de que ela é “uma mulher com pernas e roupas”.

A sua crítica se juntou então a crítica de Keir Starmer, líder do Partido Trabalhista, que disse que o que o jornal escrevia era resultado de uma cultura de misoginia impregnada em todo o Parlamento britânico.

Comentando o artigo no domingo, Boris Johnson escreveu no Twitter: “Embora eu não concorde com Angela Rayner em quase todas as questões políticas, eu a respeito como membro do Parlamento e deploro a misoginia dirigida contra ela anonimamente hoje”. Na segunda-feira, ele voltou ao assunto, dizendo que o que havia acontecido era intolerável. Ele acrescentou que o deputado que disse que essas coisas sofreriam “os horrores da terra” (citação da tragédia de William Shakespeare. rei ler), se sua identidade for descoberta.

Na segunda-feira, a presidente da Câmara, Lindsey Hoyle, disse que convocaria o diretor da Câmara dos Deputados correio no domingo Reportar ao Parlamento sobre este assunto. Nas últimas horas, também se discutiu a possibilidade de retirar a autorização de entrada do autor do artigo para ter acesso às áreas parlamentares destinadas aos jornalistas que acompanham a política.

Esta não é a primeira vez que o Parlamento britânico é acusado de educação sexual, já que as mulheres são uma clara minoria (225 de 650 parlamentares na Câmara dos Comuns, 222 de 798 na Câmara dos Lordes). Nos últimos anos Eles também apareceram Muitos casos de assédio sexual e abuso psicológico de mulheres parlamentares por políticos homens.

Estado da matéria correio no domingo Chega em um momento particularmente delicado para os conservadores e Johnson, cuja estabilidade foi seriamente prejudicada pela chamada Portão de festao escândalo das festas organizadas durante a pandemia, pelo qual ele e o ministro da Economia Rishi Sunak eles foram multados. Sunak também terminou no meio Outro grande escândalo Evasão fiscal em relação à sua esposa.

– Leia também: Ódio institucional da polícia britânica