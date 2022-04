Ucrânia – Rússia, notícias de guerra de hoje

no fim deoutro dia Foi marcado por ataques a alvos estratégicos ucranianos e pela preocupação de que o conflito pudesse se espalhar para Transnístriaa região pró-russa separatista da Moldávia, Moscou está elevando seu tom com aviso O perigo de uma terceira guerra mundial É real.” Em uma entrevista televisionada, o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, acusou o Ocidente de travar uma guerra contra a Rússia com suprimentos de armas para Kiev e provocou um conflito global. O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, chegou a Moscou hoje. As chances de sua missão ter sucesso são escassas, uma vez que a Rússia Putin está atualmente descartando a possibilidade de um cessar-fogo.

02.57 Kuleba: “Lavrov não está pronto para negociações sérias”

“Não acho que Sergei Lavrov esteja pronto para negociações sérias” e que a Rússia esteja pronta para encontrar “soluções na mesa de negociações”. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, disse em entrevista à Associated Press. “Mas se eu vir uma mudança na posição de Moscou e eles estiverem prontos para buscar seriamente soluções mutuamente aceitáveis, vou superar meu desgosto e sentar com ele e conversar”, acrescentou. Quanto a Kuleba, quanto mais cedo Putin concordasse em se encontrar com Zelensky, mais provável seria o fim da guerra, insistindo: “Confio no meu chefe, ele está pronto e sabe negociar”.

02.40 Zelensky: “É aqui que se decide o destino do mundo democrático.”

“Todos no mundo, mesmo aqueles que não nos apoiam abertamente, concordam que na Ucrânia o destino da Europa, o destino da segurança global, o destino do sistema democrático são decididos.” Isto é o que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse em seu último discurso em vídeo.

14/02 Kiev: Guterres pede a Putin que evacue Mariupol

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, pediu ao secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, que pressione Vladimir Putin a evacuar a cidade de Mariupol durante sua visita ao Kremlin hoje. “É algo que as Nações Unidas podem fazer”, disse Kuleba em entrevista à Associated Press, expressando preocupação de que Guterres “caísse em uma armadilha” de Moscou. Kuleba também apreciou Visita a Kiev pelo secretário de Estado e Defesa dos EUA, Anthony Blinken, e Lloyd Austin, chamando-os de “representantes de um país que fez tanto pela Ucrânia”.

01.57 Biden considera fornecer ajuda à crise alimentar global

O governo Biden está considerando um pacote de ajuda de US $ 5 bilhões para resolver um arquivo crise alimentar mundial Por causa da guerra na Ucrânia. Isso foi relatado por fontes informadas à agência Bloomberg. A proposta terá apoio bipartidário no Congresso. No fim de semana, o senador Dame Chris Coons liderou uma delegação dos EUA a Roma para avaliar a situação no Oriente Médio, África e outros países em dificuldade ao redor do mundo com os líderes da FAO.

01h35 Quatro mortos e nove feridos em Kharkiv

Quatro pessoas morreram e nove ficaram feridas no bombardeio de Kharkiv. O anúncio foi feito pelo governador da região Ole Senegubov.

00.53 Ataques na região de Sumy

Quatro ataques foram lançados ontem à noite na região de Sumy, no nordeste da Ucrânia, a partir do território russo. Isso foi relatado pelo Serviço de Guarda de Fronteira da Ucrânia, citando a agência Ukrinform. A fonte explicou, em particular, que armas pesadas foram disparadas da vila russa de Teutkino na direção ucraniana de Rivne, na região de Konotop. Um total de 15 explosões foram registradas. Disparos de armas ligeiras foram ouvidos na zona fronteiriça perto da mesma aldeia. Mais duas explosões, após o uso de armas pesadas, foram registradas entre as aldeias de Bunyakino e Nova Sloboda na mesma área.

00.27 Um videoclipe mostrando uma vila destruída

Não resta muito de Novotoshkivka, uma pequena vila a sudeste de Severodonetsk em Lugansk Oblast, de acordo com um novo vídeo de drone divulgado pela autoproclamada República Popular de Lugansk. A CNN determinou a geolocalização e confirmou a autenticidade do vídeo.

00.10 Russos controlam o conselho da cidade de Kherson

Os russos assumiram o controle do prédio do conselho da cidade em Kherson, no sul da Ucrânia, de acordo com o prefeito da cidade, Ihor Kulekhaev.

00.01 Blinkin: evidência clara de vitória na Batalha de Kiev

“Durante nossa viagem, o secretário de Defesa Lloyd Austin e eu pegamos um trem da Polônia para Kiev. Vimos pessoas nas ruas e evidências claras de vitória na Batalha de Kiev.” O secretário de Estado dos EUA, Anthony Blinken, disse no Twitter. “Mas sabemos – acrescentou – que isso contrasta fortemente com outras partes da Ucrânia, onde os militares russos continuam cometendo atrocidades”. “Os ucranianos estão se defendendo, são fortes e fazem isso com o apoio que coordenamos literalmente de todo o mundo”, acrescentou Blinken.