Ucrânia: Moscou, a Terceira Guerra Mundial está em perigo. Mísseis sobre uma usina nuclear em Zaporizhia – mundo

A Rússia teme o perigo “real” para qualquer um a terceira guerra mundialÉ uma ameaça do ponto de vista de Kiev que a Rússia perceba que perderá no conflito. Enquanto isso, Pequim diz que a China não está procurando uma terceira guerra mundial e pede uma acordo de paz. Dois mísseis de cruzeiro lançados pelo exército russo voaram baixo no céu da manhã Usina nuclear de Zaporizhzhia Em Energodar, no sudeste da Ucrânia.

Ucrânia, veículos militares russos que se deslocam de Simferopol para a região de Kherson







O governo alemão autorizará o envio de tanques para a Ucrânia. O secretário de Defesa dos EUA disse: “A gravidade da situação é conhecida por todos. Podemos fazer mais”. Lloyd Austin Em Ramstein, Alemanha. Em seu último discurso em vídeo, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky Ele disse que o destino do mundo democrático foi decidido na Ucrânia. O centro de transmissão de rádio russo na Transnístria foi bombardeado e bombardeado. Três ataques aéreos russos foram registrados, esta manhã, na cidade de Zaporizhia, no sul da Ucrânia. Kiev informou que “os russos abriram fogo contra civis 17 vezes nas últimas 24 horas” na região de Lugansk. Por sua vez, o exército ucraniano destruiu um depósito de munições e matou 70 soldados russos na região Felika AlexandrovkaNa região de Kherson (sul). Guterres hoje de Putin.

Mísseis sobre a usina nuclear

Dois mísseis de cruzeiro lançados pelo exército russo voaram a baixa altitude nesta manhã sobre a usina nuclear de Zaporizhodral em Energodar, sudeste da Ucrânia. Isso foi relatado pelo serviço de imprensa da Energoatom, a operadora nuclear estatal ucraniana, citando a Ukrinform. “Voar mísseis em baixas altitudes diretamente acima do local da usina, onde existem sete usinas nucleares, envolve sérios riscos. Os mísseis podem atingir uma ou mais usinas nucleares, e isso representa uma ameaça de catástrofe nuclear e radioativa para todos”, disse. disse o CEO da Energoatom Petro.Kotin.

Envie tanques de Berlim

Uma fonte do governo disse que o governo alemão vai autorizar o envio de tanques para a Ucrânia, observando que os tanques “Cheetah” usados ​​para defesa antiaérea serão enviados para Kiev. Este é um importante ponto de virada na política – até agora baseada na sabedoria – que Berlim buscou em seu apoio militar à Ucrânia, comentaram alguns observadores.

Lavrov aumenta o tom

No final de mais um dia de ataques a alvos estratégicos ucranianos, ontem à noite o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, elevou o tom do confronto com o Ocidente ao acusar a OTAN de entrar em uma guerra por procuração com Moscou por meio do fornecimento de armas. para a Ucrânia. Ele então temeu o perigo “real” de um conflito no Terceiro Mundo, afirmando que a guerra nuclear era inaceitável de acordo com a Rússia. Logo depois, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, escreveu no Twitter que Moscou “perdeu a última esperança de intimidar o mundo a apoiar a Ucrânia”. Ele acrescentou que “falar sobre o perigo de uma terceira guerra mundial” é real “só significa que Moscou se sente derrotada”.

Putin Hitler

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, em sua última mensagem em vídeo, comparou seu colega russo Vladimir Putin a Adolf Hitler e enfatizou a importância de detê-lo. “Todos no mundo, mesmo aqueles que não nos apoiam abertamente, concordam que o destino da Europa e da segurança global, o destino do sistema democrático, foi decidido na Ucrânia. A Rússia pode gastar enormes recursos. A Rússia pode gastar enormes recursos. Para apoiar a guerra e também se opor a todo o mundo livre, mas as lições da história são conhecidas”, disse Zelensky. Bem: se você pretende construir um Millennium Reich, você perde. ”

Em seguida, o presidente ucraniano afirmou novamente que tinha certeza de vencer esta guerra. “Muitas cidades e comunidades – observou ele – ainda estão sob o controle temporário do exército russo. Mas não tenho dúvidas de que é apenas uma questão de tempo até liberarmos nossas terras. Em dois meses, eles usaram mais de 1.100 mísseis contra nós”, mas eles não conseguiram nada e não terão sucesso. Há um mês – concluiu Zelensky – ainda tínhamos que convencer muitos países de que apostar na Ucrânia significava ganhar. Agora todo mundo sabe disso.”

Convidados em Moscou

Enquanto isso, Antonio Guterres chegou hoje a Moscou. Kuleba pediu ao secretário-geral da ONU para pressionar Putin a evacuar a cidade de Mariupol. “É algo que as Nações Unidas podem fazer”, disse ele, mas expressou preocupação de que Guterres possa “cair na armadilha” do Kremlin. Na verdade, o chanceler ucraniano não acredita que Moscou queira negociar seriamente. Kuleba disse que Lavrov “não está pronto para negociações sérias” e que a Rússia “não está pronta para encontrar soluções na mesa de negociações”.

Chegam notícias dos EUA de que o governo Biden está avaliando um pacote de ajuda de US$ 5 bilhões para lidar com a crise alimentar global causada pela guerra na Ucrânia. Um novo alerta sobre o assunto está vindo do Reino Unido, onde a safra de trigo ucraniana deve cair 20% este ano em relação a 2021 devido à redução de plantios após a invasão russa.

“Reduzir a oferta de trigo da Ucrânia – diz o Ministério da Defesa britânico – levará a pressões inflacionárias. Os preços mais altos dos grãos podem ameaçar a segurança alimentar global, particularmente em alguns dos países menos desenvolvidos economicamente.”

