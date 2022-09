Últimas notícias da Ucrânia. Dinamarca, pelo menos uma semana para investigar Nord Stream. Os Estados Unidos estão preparando um novo carregamento de armas no valor de US $ 1,1 bilhão

10:46

Turquia vai abandonar o sistema de pagamento Mir da Rússia

Um alto funcionário turco disse que os três bancos estatais turcos que permitiram a operação do sistema de pagamentos Mir da Rússia o abandonariam após advertências dos EUA. A fonte explicou que “foi marcada uma data para a suspensão do sistema Mir”. Os três bancos estatais – HalkBank, Ziraat e Vakifbank – até agora permitiram transações usando cartões Mir. Dois dos maiores bancos privados do país, Denizbank e Isbank, já haviam anunciado na semana passada que estavam suspendendo o uso do sistema de pagamentos Mir.

O Uzbequistão também anunciou na sexta-feira que parou de usar os cartões bancários Mir por motivos “técnicos”, que agora só podem ser usados ​​em alguns países, incluindo a Bielorrússia. Devido à sua forte dependência do gás e petróleo russos, a Turquia recusou-se a aderir às sanções ocidentais contra a Rússia após a invasão da Ucrânia. O país, um destino popular para turistas russos, viu a chegada de milhares de russos desde o início da guerra. O governo turco anunciou a expansão do regime Mir após uma reunião no início de agosto entre o presidente turco Recep Tayyip Erdogan e seu colega russo Vladimir Putin. Mas Washington alertou as empresas e bancos turcos que fazem negócios com a Rússia sobre os riscos de possíveis sanções.