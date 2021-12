Variante Omicron, seguro da Holanda. Cientistas da GB: medidas ou crise

Seguros em Oland A partir de hoje para desligar a variante Omicron. A Grã-Bretanha considera o ‘Plano C’ Com mais pressão. Na Alemanha, alguns estados estão pedindo medidas mais rígidas para os estrangeiros que chegam ao país. A onda de infecções por coronavírus continua a atingir o Velho Continente e obriga os governos a fugir para se esconder. O aperto se concretiza principalmente na Holanda, com o bloqueio anunciado pelo primeiro-ministro Mark Rutte: de hoje até 14 de janeiro, quase todos estão fechados.

Olanda na fechadura

“A Holanda está fechando novamente”, declarou Rutte. “É inevitável por causa da quinta onda nos atingindo com a variável Omicron.” No país, vai fechar tudo menos lojas essenciais. Supermercados e farmácias permanecem abertos. Para todo o resto, ou quase, as cortinas são baixadas. Encerramento de lojas, escolas, bares, restaurantes e outros eventos públicos não essenciais. Em casa, durante as visitas, apenas duas pessoas podem ser acomodadas. A exceção é esperada no Natal e Ano Novo, quando pode haver 4 convidados, e as escolas estarão fechadas pelo menos até 9 de janeiro. No início de 2022, as decisões sobre a reabertura serão tomadas a partir de 10 de janeiro.

Grã-Bretanha, estudiosos na imprensa

Mais de 90.000 novos casos de coronavírus foram relatados na Grã-Bretanha, onde um total de 23.168 casos oficiais foram registrados pela Omicron. Alarme em Londres, onde o prefeito Sadiq Khan declarou um caso de “acidente grave” após a rápida disseminação da variante. Khan disse estar “profundamente preocupado” com a falta de pessoal em muitos serviços públicos essenciais, incluindo serviços de saúde, polícia e bombeiros, devido ao grande aumento de vítimas.

Um cenário de pesadelo corre o risco de se materializar no país, segundo os modelos desenvolvidos por cientistas. No final do mês, podemos atingir 600.000 infecções por dia, mas o pior cenário sobe para 2 milhões. O período de internação a cada 24 horas pode variar de 3.000 a 10.000. A taxa de mortalidade pode ser de 600, mas o pior cenário é de 6.000. A campanha de vacinação ocorre com centenas de milhares de terceiras doses todos os dias, mas não é suficiente para aumentar o parede em muito pouco tempo.

Cientistas que enviaram suas avaliações ao Grupo de Aconselhamento Científico para Emergências (Sage) acreditam que o governo precisa de reformas “Muito em breve, medidas mais rigorosas. O momento dessas medidas é crítico. Adiar até 2022 reduzirá significativamente a eficácia de tais intervenções e reduzirá a eficácia em evitar estresse significativo no sistema de saúde. ”

Alemanha, solicitações do Golfo

Os ministros da saúde de German Lander pediram regras mais rígidas para os viajantes que entram na Alemanha. Os ministros afirmaram em decisão antecipada da agência de notícias alemã (dpa) que as medidas terão de ser aplicadas a viajantes de países afetados pela fórmula da Omicron.

“Tornar as entradas mais seguras ajuda a evitar que isso aconteça Uma disseminação tão rápida do Omicron. Variante“Não podemos evitar sua disseminação, apenas desaceleramos”, disse o ministro federal da Saúde, Karl Lauterbach, à dpa. Ele acrescentou que quanto mais tempo levar para o Omicron se espalhar na Alemanha, melhor. Um teste molecular negativo e um teste de antígeno seriam não seja o suficiente.