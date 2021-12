Não apenas na Holanda, aqui estão todas as restrições ao Omicron nos países da UE

A infecção está se espalhando pela Europa e os países estão adotando medidas mais rígidas para conter (tanto quanto possível) uma nova onda de infecções liderada pela variante Omicron. Para Itália, Portugal, Grécia e Irlanda, o primeiro passo foi proteger-se do exterior com testes de entrada para quem vem do resto da UE, a Holanda escolheu imediatamente a forma mais drástica de impor um novo bloqueio a tempo.

O desconhecido nos hospitais

A vantagem de crescimento significativa do Omicron sobre a variante delta indica que em breve se tornará a forma dominante do coronavírus ao mesmo tempo. Países com altos níveis de imunidade Da população. Não está claro para a OMS se isso se deve à capacidade da variante de escapar das defesas, sua transmissibilidade inerentemente maior ou uma combinação de ambas. A questão é que, com os casos aumentando tão rapidamente, os hospitais em algumas áreas podem ficar sobrecarregados, então os planos de ação estão sendo avaliados pelos governos.

Estreito absoluto, estilo holandês

Portanto, de domingo, 19 a 14 de janeiro, permanecerão abertas apenas atividades essenciais na Holanda, como supermercados e farmácias, que funcionam até as 20h; Em vez disso, as lojas, cinemas, teatros, museus e salas de concertos não essenciais serão encerrados. Os serviços de catering irão trabalhar com entrega e take away. Para reuniões, com a aproximação das festas de Natal, as regras são as seguintes: não será possível receber em casa mais de duas pessoas por dia, com idade igual ou superior a 13 anos; As exceções serão nos dias 24, 25 e 26 de dezembro e no Reveillon, quando o número passará para 4. Somente grupos de duas pessoas podem se reunir ao ar livre, exceto no caso de pessoas pertencentes à mesma família.

Não há festas de ano novo em Paris

Ao avaliar os diferentes cenários em primeiro lugar, a via super verde, onde apenas a vacina e não os swabs são contados, foi adotada no modelo italiano. O Comitê Científico Francês para a Emergência de Covid pediu ao governo de Paris que faça pressão para o Ano Novo. “Dada a aceleração da epidemia e os riscos associados às atividades festivas no final do ano, as autoridades devem ser capazes de tomar medidas restritivas significativas, incluindo, quando apropriado, limitar as atividades em massa ou toques de recolher.” Enquanto isso, a Câmara Municipal de Paris anunciou o cancelamento dos fogos de artifício e concertos programados para a Champs-Elysees na noite de 31 de dezembro.

Alemanha e Áustria reforçam compromissos com aqueles que ingressam

A Alemanha impõe restrições de entrada da França e da Dinamarca, que foram declaradas como áreas de alto risco como COVID-19. Quem chegar desses países sem vacinação, ou sem certificado de recuperação, terá que passar por um período de quarentena de dez dias, período que pode ser reduzido com um teste negativo após cinco dias. Neste ponto, as autoridades de saúde alemãs consideram todos os países que fazem fronteira com a Alemanha, com exceção de Luxemburgo, como países de alto risco para a Covid. O Reino Unido também está incluído por Berlim na lista, portanto, os alemães que retornarem deverão ter um resultado de esfregaço negativo e respeitar uma quarentena de duas semanas, mesmo que tenham sido vacinados. Após semanas de ações resolutas no front doméstico, a Áustria também deu um passo à frente para se proteger melhor do Omicron. A partir de amanhã, somente aqueles que já receberam a terceira dose poderão entrar no país, enquanto para os demais vacinados ou recuperados é necessário o esfregaço molecular negativo com no máximo 72 horas. Quarentena de dez dias para os não vacinados.