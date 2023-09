Os demônios de Hunter Biden: o julgamento que agora está abalando a Casa Branca

Nuvens escuras se acumulam sobre a Casa Branca. Quem ele conheceu Joe Biden Recentemente, ele disse que viu um homem ansioso e resignado. O presidente acaba de regressar de uma semana infernal que começou com uma conferência de imprensa no Vietname, na qual parecia cansado e confuso. Depois veio a notícia do início do procedimento isolamento Por um lado Alto-falante Do deputado Kevin McCarthy e da greve convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Automobilística. A facada final partiu do “amigo” do jornalista, David Ignatius, que é do Pages Washington PostDepois de reconhecer seus grandes méritos, ele pediu ao Velho Joe que renunciasse e desse lugar a um candidato mais jovem.

No entanto, nada disso prejudicou tanto o presidente quanto o anúncio da acusação contra seu filho Hunter pelo promotor especial David Weiss. E não poderia ser de outra forma para um homem que fez da família o seu centro de gravidade numa vida marcada por sucessos políticos arduamente conquistados – Joe, antes da sua vitória em 2020, concorreu à Casa Branca em 1988 e 2008 – e uma proporção descomunal de de tragédias. É uma circunstância que liga indissociavelmente a família Biden à família Kennedy, outra dinastia americana de origem irlandesa forjada em alegrias e lutos.

Acabei de ser eleito pela primeira vez Senado Em 1972, Joe perdeu a esposa Nella e a filha Naomi Christina em um acidente de carro. Os outros filhos pequenos do casal, Beau e Hunter, também estavam no carro com eles. Os dois filhos sobreviverão e o futuro presidente os criará com amor e dedicação, posteriormente apoiado por sua nova esposa, Jill Tracy Jacob, com quem terá outra filha. Todas as noites, durante 36 anos, Joe pegou o trem de Washington para Wilmington, Delaware, para não perder o jantar com sua família.

O senador tem grandes sonhos para seu filho mais velho, Beau. Ele vê nele a melhor versão de si mesmo e o imagina como seu sucessor político. Hunter, advogado e lobista que cresceu à sombra do irmão, gosta do convívio informal do mundo dos negócios. Pouco depois de terminar seus estudos em Faculdade de Direito de Yale Hunter enfrentará sua luta contra o vício em drogas e álcool que o acompanhará por muitos anos.

A morte de Beau em 2015 devido a um tumor cerebral perturbou o equilíbrio da família. Joe, procurado por Barack Obama Como companheiro de chapa, ele decidiu sair de campo pela indicação Hillary Clinton Nas eleições presidenciais de 2016. Para Hunter, acelera-se o deslizamento para o abismo, período da sua vida que ainda está no centro dos ataques republicanos e ao qual foi agora indiciado.

Em 2014, Hunter foi nomeado para o conselho de administração da Burisma, uma empresa de energia ucraniana sob investigação por corrupção, com ligações a outras entidades estrangeiras na China, Roménia e Cazaquistão. Os republicanos suspeitam que o filho do então vice-presidente usou…A ilusão da chegada“Para seu pai em”Tráfico de influência“As características disso não são totalmente claras.

Hunter Biden com filho e pai Joe.

As acusações apresentadas há poucos dias contra o homem de cinquenta e três anos dizem respeito à posse ilegal de uma arma adquirida através da prestação de informações falsas sobre o consumo de drogas. O julgamento está previsto para ocorrer em 2024 na íntegra Campanha eleitoral. Contudo, existe a possibilidade de em breve sermos acusados ​​de crimes relacionados com a evasão fiscal. Nesta frente específica, Hunter entrou com uma ação judicial contra a empresaReceita Federala Receita Federal dos EUA, por publicar ilegalmente suas informações fiscais e por não proteger seus documentos privados.

Candidato republicano Donald Trump Ele expressou seu desapontamento porque as investigações não esclareceram o papel que seu pai, Joe, desempenhou nos assuntos de Hunter e sobre o qual está falando. Corrupção na Casa Branca. Embora nenhuma evidência tenha surgido contra o presidente, Biden está pesando sobre ele, como relataram alguns de seus homens de confiança O jornal New York TimesSob a acusação de “não saber dizer não” ao filho. Um “pecado” que não será objecto de decisão judicial, mas que os americanos poderão não perdoar nas urnas.

Fora os acontecimentos judiciais, os crimes cometidos e os erros de julgamento do presidente, o que chama a atenção é o que impressiona. Uma série de erros As ações de Hunter tornaram-se objeto de conflito político entre democratas e republicanos. Na verdade, surgiram detalhes sobre seu vício, seu divórcio após um longo casamento, um relacionamento fracassado com a viúva de Poe e um encontro com uma stripper de quem nasceu uma filha recentemente identificada. Em tempos normais, lutar contra os demónios do filho do homem mais poderoso do mundo teria sido considerado um assunto de família que deveria ser mantido fora da campanha eleitoral. No entanto, estes não são tempos normais na América.