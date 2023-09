“A contra-ofensiva ucraniana progride continuamente” – Corriere.it

Do nosso correspondente

Ramstein (Alemanha) – Secretário de Defesa dos EUA, Lloyd AustinEle abre o Grupo de Contacto sobre a Cimeira da Ucrânia em Ramstein, Alemanha, com uma mensagem de três pontos. Primeiramente: “O contra-ataque ucraniano avança constantemente no terrenoGraças à coragem do exército ucraniano e à ajuda dos aliados.” Segundo: “Devemos certamente continuar a enviar as armas de que os ucranianos necessitam. Os Estados Unidos enviarão tudo o que for necessário para defender a integridade territorial da Ucrânia.” O terceiro ponto é o mais político: «O compromisso dos Estados Unidos não só continuará nesta campanha. “É um compromisso com a segurança a longo prazo da Europa e não só.”