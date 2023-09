Um avião “desaparecido” na Carolina do Sul, e a Força Aérea dos EUA pede aos cidadãos que ajudem a encontrar o F-35.

O Exército dos EUA pediu ajuda aos residentes da área Carolina do Sul Para encontrar o F-35 que foi perdido após a queda. O exército não consegue entender onde foram parar os restos do avião, que perdeu rastros, na tarde de domingo, 17 de setembro. O piloto conseguiu descer de paraquedas e seu estado é estável.





Peça ajuda no X-Twitter

“Se você tiver alguma informação que possa ajudar nossas equipes a localizarF-35entre em contato com o Centro de Operações da Base de Defesa pelo telefone 843-963-3600.





Esta é a mensagem do exército que apareceu no site X (antigo Twitter) e provocou reações sarcásticas de muitos usuários das redes sociais. Muitos brincaram comparando o pedido da Força Aérea dos EUA ao do documentário “Pepsi, Where’s My Plane?” Mas outros responderam perguntando se tinham procurado na Ucrânia.







O lugar onde o F-35 desapareceu

O acidente ocorreu por volta das 14h de domingo, 17 de setembro, próximo… charlestonNa Carolina do Sul, quando o piloto do F-35, tendo perdido o controle do avião, saltou de paraquedas.

O avião havia decolado da Base Naval de Beaufort e fazia parte de um esquadrão de treinamento e voava ao lado de outro avião.

Este último pousou sem problemas, circunstância que exclui a possibilidade de colisão entre os dois aviões. Para confirmar as causas do acidente, investigações técnicas deveriam ser realizadas no avião caído, mas vestígios do carro se perderam de forma um tanto misteriosa.





Decepção dos políticos

As capacidades furtivas do veículo também dificultam as buscas, tornando-o invisível ao radar. Este é um modelo de produção Lockheed Martin Com um custo de cerca de US$ 80 milhões, está armado e equipado com a melhor tecnologia.

Assim, a Base Conjunta da Força Aérea dos EUA em Charleston decidiu pedir ajuda aos cidadãos e lançou um apelo no Twitter. Além de ridicularizar os usuários do Twitter, o pedido também causou constrangimento no mundo da política.

“Como diabos você sente falta de um F-35? Por que não há nenhum dispositivo de rastreamento quando perguntamos ao público o que fazer, encontrar um avião e entregá-lo?”, comentou a congressista republicana Nancy Mace.