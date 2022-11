Cop27: Alerta climático, os últimos oito anos foram os mais quentes de sempre – Economia

Os últimos oito anos foram os mais quentes dos registrados até agora, alimentados por concentrações crescentes de gases de efeito estufa e calor acumulado no mar. A temperatura média em 2022 está cerca de 1,15 graus acima dos níveis pré-industriais (ou seja, a temperatura média para o período 1850-1900). Isso foi revelado pelo relatório “O Estado do Clima Global em 2022” emitido pela Organização Meteorológica Mundial (OMM), que foi divulgado hoje por ocasião da abertura da Conferência do Clima das Nações Unidas COP27 em Sharm El-Sheikh, Egito , onde foi primeiro-ministro. é esperado Geórgia Meloni O ministro do Meio Ambiente Gilberto Piccito Fratine.

Este aumento da temperatura é atribuído ao aumento das concentrações dos principais gases de efeito estufa na atmosfera (dióxido de carbono, metano e dióxido de nitrogênio). Esses gases atingiram níveis recordes em 2021 e continuarão a aumentar em 2022. O calor está derretendo calotas polares e geleiras e causando aumento do nível do mar, ameaçando nações insulares e terras costeiras.

Também o motivo Desertificação e eventos climáticos extremosMilhares de pessoas foram mortas, milhões foram privadas de meios de subsistência e foram condenadas à fome, à pobreza e à emigração. Então o calor e os desastres fazem com que uma série de doenças se espalhem. “Quanto maior o aquecimento, pior o efeito – comentou o secretário-geral da OMM, Petteri Taalas – temos níveis tão altos de dióxido de carbono na atmosfera hoje que a meta de 1,5 grau (de aquecimento comparado ao pré-industrial, ed) de o Acordo de Paris dificilmente pode ser alcançado. Para Tlass, “Já é tarde demais para muitas geleiras, e o derretimento continuará por centenas, senão milhares de anos, com sérias consequências para a segurança da água”.

Um aumento no nível do mar de alguns milímetros por ano significa um “aumento de meio metro para um metro em um século, e isso é uma ameaça para milhões de habitantes costeiros e insulares”. “Os menos responsáveis ​​pelas mudanças climáticas sofrem mais – como vimos com as terríveis inundações no Paquistão e a seca prolongada e mortal no Chifre da África. Mas comunidades bem preparadas também foram afetadas pelos eventos deste ano. Os extremos, como vimos com ondas de calor e secas em grande parte da Europa e do sul da China.

O relatório de Mwo deixa claro também Seca em 2022 matou 19 milhões de pessoas na África OrientalEnquanto as inundações mataram 1.700 pessoas no Paquistão e forçaram quase 8 milhões de suas aldeias.

Na África Oriental, as chuvas estão abaixo da média há quatro temporadas consecutivas, a mais longa em 40 anos, e há indícios de que a atual temporada também será seca. Entre 18,4 e 19,3 milhões de pessoas estavam em estado de crise alimentar antes de junho de 2022 no Quênia, Somália e Etiópia. Chuvas recordes em julho e agosto levaram a inundações generalizadas no Paquistão. Houve pelo menos 1.700 mortes e 33 milhões de pessoas afetadas. Havia 7,9 milhões de pessoas deslocadas. África do Sul, em especial MadagáscarNo início deste ano, foi atingido por uma série de furacões.

O furacão Ian em setembro causou morte e destruição em Cuba e dentro Flórida. Grande parte do Hemisfério Norte esteve excepcionalmente quente e seco este ano. A China experimentou a onda de calor mais longa e longa da história e o segundo verão seco já registrado. O rio Yangtze em Wuhan atingiu uma baixa histórica em agosto. Grandes áreas da Europa experimentaram ataques frequentes de calor extremo. Em 19 de julho, o Reino Unido estabeleceu seu recorde nacional, com uma pontuação superior a 40 pela primeira vez. E o calor da seca e dos incêndios. Os rios europeus, incluindo o Reno, o Loire e o Danúbio, caíram para níveis críticos.

OMS, clima entre 2030 e 2050 + 250 mil mortes por ano – Entre 2030 e 2050, espera-se que as mudanças climáticas causem mais 250.000 mortes a cada ano por desnutrição, malária, diarreia e estresse térmico. Os custos dos danos diretos à saúde (excluindo custos em setores específicos da saúde, como agricultura, água e saneamento) são estimados entre US$ 2 bilhões e US$ 4 bilhões por ano até 2030. Essas são as projeções que vêm da Organização Mundial da Saúde em luz da COP27 que apela ao estado de saúde No centro com 4 objetivos principais: mitigação, adaptação, financiamento e cooperação para enfrentar a crise climática.

Cop27 coloca financiamento de danos climáticos na agenda A questão do financiamento dos danos já causados ​​pelas mudanças climáticas será discutida na COP 27, conforme agenda aprovada na abertura da Conferência Mundial do Clima em Sharm El Sheikh, no Egito. As nações pobres e vulneráveis, que são pouco responsáveis ​​pelo aquecimento global, mas altamente vulneráveis ​​às suas consequências, insistem que a questão dos danos está oficialmente na agenda da COP, enquanto as nações ricas têm se mostrado muito relutantes sobre o assunto.