Covid, na Alemanha, as infecções caem após o fechamento dos não vacinados – Corriere.it

A partir de Elena Tibano

As infecções na Alemanha têm diminuído constantemente nos últimos dias: mas o Ministro da Saúde já previu uma nova onda devido à variável Omicron

Diminuição da taxa de infecção semanal e aumento das vacinações: a crise epidêmica alemã, com introdução parcial Seguro não vacinado

, deu os primeiros resultados, mesmo que o sopro de alívio na Alemanha fosse apenas temporário: Nos próximos dias, começaremos a sentir o impacto nos números da Omicron, e Uma variante altamente contagiosa do Sars-Cov-2 está agora em todos Lander, estados federais, de acordo com depoimento do Instituto Robert Koch.

Alemanha marcou hoje 1.0100 novos casos de cobiça em 24 horas, com 88 mortes: bem abaixo de 22.214 no Natal (com 157 mortes) e 35.431 (com 370 mortes) na véspera de Natal. No entanto, as autoridades alertam que esses números podem mostrar apenas um quadro incompleto da situação do coronavírus na Alemanha, porque menos testes e registros de casos são esperados durante o feriado e próximo ao ano novo. A diminuição da incidência semanal nas últimas semanas é mais confiável, Caiu de 340,7 por 100.000 residentes no mês passado para 315,4 na semana anterior (242,9 no Natal e 220,7 ontem podem ser subestimados).

Enquanto isso, o Ministro Federal de Sanitt Karl Lauterbach anunciou que isso foi alcançado A meta é de 30 milhões de vacinas a partir de 18 de novembrodefinido pelo novo governo em sua inauguração: a campanha de desconfiança da Alemanha está se acelerando. Alcançamos um importante estágio intermediário. Todos nós podemos nos orgulhar disso, disse ele, e agradeceu aos médicos e enfermeiras em particular.

A Alemanha acaba de enfrentar a fase mais difícil desde o início da epidemia, com hospitais, por exemplo, superlotados. Doente movido por um a Terra para o outro Até no exterior. Tanto é verdade que o novo governo liderado por Olaf Schulz colocou uma gestão mais consistente da emergência entre suas prioridades, adotando efetivamente o modelo italiano. READ “Afeganistão?” O relato satírico de Joe Biden, o que vai acontecer em duas semanas - Libero Quotidiano

A melhora nos números registrados nestes dias parece mostrar que o aperto está funcionando. Mas a frágil conquista, em um país onde o sistema federal de saúde em grande parte limita o trabalho do governo central e da extrema direita na oposição, atraiu uma indignação desenfreada. Fechamento parcial de pessoas não vacinadas Introduzido no início do mês (proibindo o acesso a lojas que não vendem bens básicos para quem não foi vacinado ou pelo menos tratado), por exemplo, foi abolido na Baixa Saxônia pelo Tribunal Administrativo de Lneburg, na sequência de um apelo de um lojista. Também há quem se pergunte sobre os números da vacinação anunciados pelo governo: se contarmos a partir de 1º de dezembro, data de posse da equipe de emergência sanitária do novo Executivo, A marca de inocular mais 30 milhões não será atingida até o final do ano. Além disso, a meta de vacinar 80% da população com pelo menos uma dose foi adiada do início de janeiro até o final de janeiro.

Perigo que a Alemanha Enfrentando uma onda Omicron com muito poucas defesas, que já atingiu fortemente o Reino Unido e a França e também afeta a Itália. Por isso, as autoridades alemãs estão decididas a estabelecer novos limites: eles entrarão em vigor amanhã Restrinja reuniões privadas mesmo para aqueles que foram vacinados ou curados (até um máximo de dez pessoas). E nas primeiras sessões do Parlamento para o Ano Novo, será discutida a introdução da vacinação obrigatória.