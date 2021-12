Depois do feriado, podemos chegar a 100.000 casos

Uma em cada 10 pessoas em Londres contratou a Covid-19, especialmente a nova variante do Omicron. As últimas projeções do Office for National Statistics indicam isso, o que indica que uma média de 9,5% da população de Londres estará infectada com o vírus Corona. De acordo com a mesma fonte, entre 13 e 19 de dezembro, 1 em cada 35 pessoas em toda a Inglaterra contraíram a Covid, em comparação com uma estimativa de 1 em 45 pessoas na semana até 16 de dezembro.