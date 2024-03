Miley demite ministro do Trabalho ao vivo: 'A culpa é dele se eu acabar recebendo aumento de salário'

O presidente argentino, Javier Miley, demitiu o ministro do Trabalho, culpando-o pelo aumento salarial. Depois de cancelar o decreto que lhe concedia um aumento de cerca de 50% no seu salário, o presidente demitiu de facto Omar Yassin, o Ministro do Trabalho, Emprego e Segurança Social do Estado argentino, que é essencialmente um Ministro do Trabalho. […]

A acusação contra Yassin é que ele é culpado do “erro” pelo qual o presidente pareceu beneficiar de uma acção que entrava em conflito com a sua própria política. Austeridade (A medida teria sido assinada pelo próprio presidente em fevereiro El País). “Demiti o Ministro do Trabalho”, declarou Milley numa entrevista televisiva em que justificou a mudança nos aumentos salariais. O jornal espanhol continua: “Quando você o expulsou?”, perguntou-lhe surpreso o jornalista que o entrevistava. “Eles estão entrando em contato com ele agora. “É um erro que ele não deveria ter cometido.”O presidente disse.

Diante da polêmica decorrente do aumento salarial do dirigente Liberalismo extremoAlém do recuo, ela inicialmente foi rápida em culpar o ex-presidente da Argentina Cristina Kirchner Em particular, para A Decreto de 2010 Foram configurados os aumentos automáticos, que ele decidiu cancelar imediatamente. Mas Kirchner rejeitou as acusações feitas pelo remetente, explicando que o decreto em questão não era automaticamente aplicável e que o aumento decidido por Miley Foi desejado e intencional.

“Admita que você caiu, ocorrido E então você foi descoberto”, respondeu o ex-presidente, acusando-o de querer desviar a atenção do decreto culpando-a. Um debate muito acalorado que ocupou a opinião pública argentina durante todo o fim de semana e que não parece destinado a terminar mesmo com o capítulo O que parece ser para todos os efeitos Bode expiatório interno.