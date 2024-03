Histórias dos médicos de Gaza sobre o ataque a Khan Yunis

Com os olhos vendados. Ele foi forçado a tirar a roupa. Ele foi espancado repetidamente. Forçado a permanecer em pé por horas. Preso. A maternidade, que virou uma espécie de “câmara de tortura”. Isso é o que Equipes médicas palestinas Da Faixa de Gaza, ele disse à BBC que foi ferido durante um ataque lançado pelas forças israelenses na Faixa.Hospital Nasser em Khan Yunis, ao sul da Faixa Palestina. Aconteceu no mês passado. Ahmed Abu Sobha, um médico voluntário de 26 anos que trabalha nas instalações, relatou que foi mantido detido durante uma semana. Ele acusou um soldado israelense de quebrar a mão. Uma história relatada pela rede britânica é semelhante à história de outros dois médicos. Eles relataram que foram espancados e forçados a ficar ajoelhados por horas. Eles tiveram que suportar o derramamento de água gelada sobre seus corpos e foram detidos por vários dias antes de serem libertados.

A BBC observa que conduziu investigações durante um período de semanas, que conversou com médicos, enfermeiros, farmacêuticos e pessoas deslocadas, e que verificou as queixas e forneceu detalhes sobre elas às forças israelenses, que não responderam diretamente a estas reclamações. Questionadas sobre as histórias dos médicos, ela também não negou as acusações de abuso. Eles negaram que qualquer dano tenha sido causado à equipe médica durante a operação. A operação no Hospital Al-Nasser remonta a 15 de fevereiro. O exército israelita afirma que “o abuso de detidos é contrário às ordens do exército israelita e é, portanto, estritamente proibido”, acrescentando que os combatentes do Hamas estavam no hospital.

Os reféns sequestrados durante o ataque de 7 de outubro em Israel estavam detidos nas instalações, segundo as forças israelenses. O Hamas, que assumiu o controlo da Faixa de Gaza em 2007, nega que os seus combatentes trabalhem dentro de instalações de saúde. Os médicos que permaneceram no Hospital Nasser denunciaram como o ataque israelense os deixou incapazes de ajudar os pacientes.

Havia cerca de 200 pacientes recebendo tratamento, muitos deles acamados, incluindo seis em terapia intensiva, segundo o diretor do hospital, Atef Al-Hout. Segundo vários médicos, 13 pacientes morreram nos dias seguintes numa instalação – que não pode ser verificada de forma independente, especifica a rede – onde não havia eletricidade nem água. O exército israelense disse que forneceu ao hospital “centenas de refeições e um gerador elétrico”, enquanto “sistemas básicos” funcionavam durante o ataque. Mas em 18 de Fevereiro, a Organização Mundial de Saúde informou que o hospital estava a ficar sem alimentos e medicamentos e tinha parado de funcionar. Os pacientes foram então transferidos para outras instalações.

A BBC obteve imagens filmadas no hospital em 16 de fevereiro, dia em que os médicos foram presos, mostrando pessoas fazendo fila do lado de fora, forçadas a se despir e ajoelhar-se com as mãos atrás da cabeça. Os jalecos dos médicos podem ser vistos um na frente do outro. “Quem tentasse mexer a cabeça ou fazer qualquer movimento era espancado”, denunciou a baleia, “e saía nesta posição vergonhosa por cerca de duas horas”.

A rede britânica tinha os nomes de 49 funcionários médicos do Hospital Nasser que teriam sido detidos, 26 dos quais eram provenientes de múltiplas fontes, incluindo médicos no terreno, o Ministério da Saúde de Gaza controlado pelo Hamas, grupos internacionais e famílias de “pessoas desaparecidas”. ” . O Comité Internacional da Cruz Vermelha confirmou à BBC ter recebido dezenas de telefonemas de pessoas que relataram não ter mais notícias dos seus familiares, incluindo médicos, que estavam em Al-Nasser.

Para as FDI, “regra geral, durante as operações de detenção, é muitas vezes necessário que os suspeitos de terrorismo entreguem as suas roupas para que possa ser realizada uma busca e se possa confirmar que não escondem explosivos ou outras armas”. “As roupas não são devolvidas imediatamente aos presos, por suspeita de que possam estar escondendo algo que poderia ser usado para fins hostis”. As roupas são então “devolvidas aos presidiários o mais rápido possível”. Mas a equipe médica disse que eles foram levados para uma seção do prédio do hospital, espancados e levados para um centro de detenção, ainda sem roupas.

Todas as reclamações e fotos foram descritas como “profundamente perturbadoras” por um especialista em direito humanitário. Para Lawrence Hill Cawthorn, codiretor do Centro de Direito Internacional da Universidade de Bristol, tudo isto “vai contra o que há muito tem sido um princípio fundamental da lei aplicável aos conflitos armados, que é a proteção dos hospitais e do pessoal médico. ”

De acordo com histórias contadas à BBC por aqueles que foram presos e libertados e outros médicos, As IDF usaram a maternidade para interrogatório. Aqui os funcionários serão atingidos. Abu Sobha destacou que era algo “como uma câmara de tortura”. “Eles me colocaram em uma cadeira e parecia uma forca – disse ele – e ouvi o som de cordas e pensei que ia ser executado”. Depois “quebraram uma garrafa e o vidro me cortou na perna. Deixaram o ferimento sangrar e depois começaram a trazer os médicos um por um. Começaram a colocá-los um ao lado do outro. Ouvi seus nomes e suas vozes”. O exército israelita confirmou à BBC que “não realiza e não realizou execuções simuladas de prisioneiros”. Eles negam estas acusações.

Os três detidos confirmaram à BBC que foram colocados em veículos militares, espancados com paus e coronhas de espingardas e esmurrados. “Estávamos vestindo apenas roupas íntimas, então eles nos empilharam uns sobre os outros e nos levaram para longe de Gaza, disse um médico que quis permanecer anônimo. Fomos espancados e humilhados ao longo do caminho. Eles jogaram água fria em nós.” . “Eles foram levados para um terreno coberto de cascalho e forçados a se ajoelhar com os olhos vendados”, disse Abu Saba. “Havia um buraco no chão e pensamos que eles iriam nos executar e nos enterrar lá. Todos começamos a orar.”

Eles foram então transferidos para um prédio onde foram mantidos detidos, acrescentou. Os outros dois presos libertados confirmaram que foram submetidos a exames médicos, mas não foram tratados. Um deles acusou um soldado israelense de acertá-lo diretamente no ferimento. Abu Saba também relatou as punições que enfrentou pelas supostas “violações”, dizendo que foi levado ao banheiro e espancado enquanto estava cercado por cães com focinheiras. Ele também acusou os soldados israelenses de desenharem uma estrela de David na tala que lhe foi dada por um médico israelense. A BBC confirma que Abu Saba foi submetido a um raio-X e foi tratado num hospital de campanha em Gaza devido a uma mão partida após a sua libertação.

Nenhum dos três médicos tinha conhecimento de acusações específicas, mas dois deles relataram interrogatórios nos quais foram questionados se tinham visto reféns ou combatentes do Hamas no hospital onde estavam no dia 7 de outubro. Mas Abu Sabaa disse que nunca foi interrogado durante os oito dias da sua detenção. Os três médicos com quem a BBC conversou disseram que foram devolvidos a Gaza com os olhos vendados.

De acordo com as declarações de um oficial do exército israelense à rede, as forças israelenses não fizeram nenhuma prisão entre o pessoal médico do hospital, “a menos que soubéssemos que poderíamos obter esta ou aquela informação de inteligência” e “tínhamos motivos razoáveis ​​para acreditar que eles tinham Informação.” Eles serão levados para interrogatório, nada mais.”

Alguns dos reféns sequestrados em 7 de outubro em Israel disseram que foram levados de ambulância ao Hospital Nasser. Um deles descreveu o cativeiro como “guerra psicológica”. Segundo Al-Hout, alguns pacientes foram presos durante a operação. Um vídeo, verificado pela BBC, mostra soldados das FDI empurrando duas camas de hospital enquanto pessoas ocupam as camas com as mãos atrás da cabeça. Parece relacionado. Muitos médicos acusaram o exército israelita de não permitir o enterro ou mesmo o transporte dos corpos dos pacientes que morreram após a operação, corpos que ali permaneceram – condenaram – ao lado dos pacientes e dos profissionais de saúde.

O exército israelita confirmou que prendeu “cerca de 200 terroristas e suspeitos de terrorismo, incluindo alguns que se passaram por profissionais de saúde” e que encontraram “muitas armas” e medicamentos “destinados aos reféns israelitas”. Ressaltaram que estão trabalhando de “forma precisa e direcionada” com “o menor dano possível às atividades hospitalares e sem consequências para os pacientes ou equipe médica”.