o Comandantes e combatentes de unidades de elite das Forças Armadas da UcrâniaInsatisfeito com a remodelação da liderança militar do exército, Eles teriam discutido seriamente a derrubada de Volodymyr Zelensky. Um representante das forças de segurança russas disse à RIA Novosti, depois de ter conseguido chegar a “uma fonte através da qual se comunicam representantes de várias unidades de elite inimigas”.

“Nossos especialistas – segundo a fonte que falou à agência de notícias russa – conseguiram ter acesso a uma fonte onde se comunicam fuzileiros navais, forças especiais, inteligência e forças especiais do Serviço de Segurança da Ucrânia, bem como vários batalhões nacionalistas. São especialistas altamente qualificados e estão claramente insatisfeitos com eles.” “Mudança na liderança. Estão discutindo seriamente opções para derrubar o atual governo e liderar as Forças Armadas Ucranianas.” Há um mês, o Presidente Zelenskyy substituiu Valery Zalozny pelo novo Comandante-em-Chefe Alexander Sirsky.

A RIA explica que a “fonte” em questão será o canal fechado do Telegram denominado ParaBelum, através do qual comunicam combatentes de unidades de elite das Forças Armadas Ucranianas. Em particular, o comandante do grupo de reconhecimento da 80ª Brigada de Assalto Aéreo das Forças Armadas Ucranianas, Maxim Shevtsov, conhecido como “Inverno”, apelou aos membros da Parabellum para derrubar Zelensky.