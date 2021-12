Emergência foi ativada

emergência a São Francisco. O prefeito democrata e progressista do London Post decidiu que a única maneira de lidar com a crise de morte de overdose O que afeta o bairro de Tenderloin é a suspensão do estado de direito, o mandato da polícia para combater o crime encurtando procedimentos e reduzindo procedimentos. Medidas extraordinárias, ainda mais surpreendentes à medida que decide um jovem representante da ala mais liberal do Partido Democrata, na cidade mais tolerante e tolerante dos Estados Unidos. As medidas são devidas, após 700 mortes relacionadas às drogas registradas no ano passado, e podem se igualar até 2021.

Alerta nacional

A crise de morte por heroína, fentanil e opiáceos de origem legal não para nos portões da Califórnia: apenas algumas semanas atrás, o total de mortes por overdose de drogas em escala nacional ultrapassou o teto de 100.000 unidades, o dobro do número de 50.000 unidades . três anos atrás. Os Estados Unidos são o maior consumidor de drogas pesadas do mundo. O fentanil da China mata pelo menos 100 pessoas por dia nas grandes cidades, enquanto os subúrbios são inundados com metanfetamina produzida no México.

Adicionado a esse volume de veneno está um número muito grande de pacientes desavisados, aos quais os médicos prescreveram analgésicos à base de opiáceos há poucos anos banidos do comércio, e que criaram milhões de funcionários.

Tenderloin há muito tempo é um bairro problemático para a polícia municipal de São Francisco. O próprio nome, referindo-se a um corte da circunferência bovina, parece ter sido cunhado para descrever o núcleo purulento do intestino do tecido urbano. Ela sempre esteve ao lado de párias, párias sociais e sem-teto. Mesmo o frenesi dos super-ricos que varreu a cidade ao invadir as pontocom no início do século não foi capaz de remediar a contradição Dickensiana entre a riqueza do extremo norte da Union Square, a riqueza do sul da comuna e bolso da pobreza crônica que afeta o lombo de carne entre as duas bordas.

A disparidade pode ter piorado à medida que os preços das propriedades no restante do pequeno centro da cidade dispararam, impulsionados pelos salários exorbitantes dos trabalhadores do Vale do Silício. E talvez tenha sido a retirada igualmente abrupta da mesma superclasse de trabalhadores, varrida pela mudança das empresas digitais da Califórnia para o Texas e Novo México, que expôs uma epidemia que havia sido soterrada pelo peso dos dólares na última década .

De repente, surgiram na cobertura a destruição de alguns prédios do bairro, bem como a indignação do restante dos moradores diante das inúmeras favelas que moram nas ruas, cuja existência na época de Covid ameaça a saúde pública. Uma vez que a Câmara Municipal tenha aprovado a decisão do prefeito, a polícia terá autoridade, por um período de noventa dias, para desconsiderar certos procedimentos de prisão que garantam o respeito aos direitos dos suspeitos. Ele poderá organizar passeios e levar traficantes a julgamento em um curto espaço de tempo.

Alvo

Breed não esconde o fato de que o objetivo final é limpar as ruas dos muitos moradores da cidade que dormem nas calçadas, que muitas vezes vivem de pequenos crimes para continuar caminhando. Esse grupo negligenciado é também o mais vulnerável e poroso no mercado de drogas pesadas, e o prefeito acredita que, sem a eliminação total, o problema da overdose nunca será resolvido.

Não é a primeira vez que tal proposta é anunciada em uma das principais capitais dos Estados Unidos. Surpreendentemente, isso está acontecendo na liberal São Francisco, não em uma cidade administrada por um prefeito conservador. Se a intervenção funcionar e reduzir a criminalidade, há uma longa lista de centros urbanos administrados por democratas (Chicago, Baltimore, Washington, Nova York) com os mesmos problemas, que podem ser tentados a seguir o exemplo. Um exemplo é a cidade da Califórnia.