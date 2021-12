Israel, chefes de igrejas cristãs acusações infundadas – Ultima Ora

(ANSAMED) – Tel Aviv, 20 de dezembro – O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores de Israel, Lior Hayat, disse que “as acusações contidas no documento dos líderes da Igreja são infundadas e distorcem a realidade da comunidade cristã em Israel”.



Assim, ele respondeu a um texto há poucos dias em que os patriarcas e chefes de igrejas cristãs advertiam que a presença cristã na Terra Santa está sob a ameaça de “partidos radicais” judeus. “A população cristã de Israel, incluindo Jerusalém – respondeu Hayat – goza de total liberdade religiosa e de culto, está em constante crescimento e está sendo integrada ao tecido social especial de Israel”.



“Desde o dia da sua fundação – continuou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores – o Estado de Israel está comprometido com a liberdade de religião e culto para todas as religiões, bem como com a garantia da liberdade de acesso aos locais sagrados.”



Ele acrescentou que “o anúncio dos chefes das igrejas em Jerusalém provoca maior indignação à luz de seu silêncio sobre as dificuldades enfrentadas por muitas denominações cristãs no Oriente Médio que sofrem discriminação e perseguição”.



Os líderes religiosos – segundo Israel – têm um papel crucial na educação para a tolerância e a convivência.



Espera-se que os líderes da igreja entendam suas responsabilidades e as consequências do que postaram, o que pode levar à violência e danos a inocentes ”.



A declaração do Ministério das Relações Exteriores termina com os votos de Natal de Israel para “os cristãos na Terra Santa e em todo o mundo” (ANSAMED).