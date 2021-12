Vince Boric El Millenial- Corriere.it

A partir de Sarah Gandolfi

O presidente eleito (apenas 35 anos) recebeu 55% dos votos quando a contagem dos votos passou de dois terços. Ele promete romper com as políticas de seus antecessores. Rival de extrema direita admite derrota

Chile vira à esquerda. Gabriel Borek, 35, candidato à coalizão Eu concordo com a dignidade (Esquerda) derrotou o oponente Jose Antonio Castel Frente Social Cristã (extrema-direita). ele andou cabeça mais jovem país da américa do sul, O primeiro da geração milenar. Em um telefonema com o presidente cessante, Sebastian Pera, ele disse que seria o presidente do Chile para todos os chilenos e não governaria apenas dentro de quatro paredes. Borek vai entrar Oficialmente no cargo em 22 de março Próximo ano. Nesse ínterim, já havia desistido da aparência de Barricadero, da barba cheia e dos cabelos desgrenhados, que não deixou mesmo depois de ser eleito deputado aos 27 anos.

A espera pelo resultado continuou bem menos do que o esperado, pois os confrontos anunciados esta noite rapidamente cederam Uma lacuna de dez pontos percentuais (55,86% vs. 44,14%).. Assim, meia hora após o encerramento das urnas, às 18h30 locais (23h30 na Itália) Líder de direita polêmicoDe ascendência alemã e filho de um nazista, Derrota admitida“A partir de hoje, o novo presidente do Chile merece todo o nosso respeito”, disse Caste. Em breve, Beira ligou também para Borek: Tenho certeza que você daria o seu melhor, ele teria dito a ele.

Imediatamente após o anúncio da vitória de Borek, seus apoiadores caíram Comemore nas ruas da capital, Santiago, com canções, coros e um concerto de trompete, como a vitória de um time favorito. E em muitas cidades, a canção simbólica da era Salvador Allende voltou a ecoar: El pueblo unido jamas ser vencido. READ Estudiosos contra o governo indiano: 'Ignorei os avisos'

Assim termina um desafio eleitoral altamente tenso e polarizador que viu os dois oponentes se enfrentarem sem parar até o fim. 15 milhões de chilenos chamados às urnas No final, eles escolheram o ex-líder estudantil que lidera desde 2014 uma coalizão de esquerda que combina frente larga e o Partido Comunista. Apresentou-se como um homem de mudança e o herdeiro político do movimento de 2019 que, antes da eclosão da pandemia, levou dezenas de milhares de jovens a protestar contra as políticas ultraliberais da Beira. As manifestações massivas no outono daquele ano resultaram em confrontos violentos com a polícia e na morte de cerca de trinta pessoas.

Pela primeira vez em três décadas, os poderes que governam o país – ou seja, Chile vem e o anterior Concertacina – Ele não veio com candidato na cédula presidencial. Borek teve o apoio do ex-presidente Ricardo Lagos e Michelle Bachelet no duelo final. Sua esquerda será muito diferente daquela que tem governado alternadamente o Chile com a direita desde o fim da ditadura do general Pinochet em 1990. Certamente Que seu governo se distancie das políticas econômicas do último executivo de centro-direita, que transformou o Chile em uma espécie de laboratório do liberalismo radical.

Caste assumiu a liderança no primeiro turno da eleição presidencial, mas suas posições extremistas – ele elogiou Pinochet em várias ocasiões – assustaram o centro e a direita moderada. Por sua vez, Borek minimizou as acusações de querer seguir os passos do chavismo venezuelano e, em vez disso, conseguiu reunir não só os jovens e as classes menos abastadas, mas também a classe média e a intelectualidade, propondo um novo modelo de luxo. Estado, com forte desenvolvimento do Estado de bem-estar, tributação dos super-ricos e combate à desigualdade. READ Covid, da Rússia à ameaça de contágio: o espectro do bloqueio retorna