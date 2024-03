A fome é mais forte que o medo

Ao amanhecer, uma mulher vasculha latas de lixo no centro de Havana em busca de algo para comer ou revender.

No dia em que o preço da gasolina quintuplicou e Cuba, pela primeira vez na história, pediu ajuda ao mundo para alimentar a sua população, Manuel, no final do seu turno na fábrica, teve uma ideia clara de a situação: “Nós nos tornamos a Coreia do Norte do Caribe». O homem de 40 anos (que pediu para usar um nome fictício) fala do lado de fora da Partagas, uma charutaria histórica em Havana, enquanto acende um cigarro Cohiba. Todos os dias recebemos cinco pessoas que não passaram na inspeção de qualidade, – Complementação de um salário de 12 mil pesos mensais, o que equivale no mercado negro a menos de 40 dólares americanos.. Vários outros trabalhadores vendem-no – um turista pode pagar até 10 dólares cada – mas ele fuma três vezes por noite. “É a única satisfação que me resta neste país onde nada depende de você, tudo vem de cima e se torna cada vez mais ridículo e corrupto”, diz ele em espanhol. Não é imprudente se expressar dessa maneira? Agite seus ombros. “Espero que você não esteja me gravando. Todo mundo pensa como eu. Agora não temos mais nada a perder.” Na verdade, a prisão é garantida para quem “perturba a ordem pública”. Com comportamentos não bem recebidos pelo regime, ele ainda assusta Manuel e a maioria dos cubanos. Ninguém se esqueceu de como terminou em Julho de 2021, quando milhares de pessoas saíram às ruas pacificamente, desencadeando as maiores manifestações desde a revolução de 1959. Cerca de 1.400 pessoas foram detidas e condenadas a até 15 anos de prisão.Segundo a jornalista local Yoani Sanchez, 200 pessoas ainda estão desaparecidas. Nos últimos meses, embora a crise sem precedentes tenha causado queixas e insatisfações cada vez mais claras, O presidente Miguel Díaz-Canel ordenou uma campanha preventivaIsto levou a 282 casos de maus-tratos policiais e a 95 detenções só em Fevereiro, segundo o Observatório Cubano dos Direitos Humanos.

Por isso, o anúncio de um aumento de 500 por cento no custo dos combustíveis (o que aumentará a inflação, que já ultrapassou os 30 por cento), seguido da decisão de desligar dois terços da iluminação pública do país, não irrita as pessoas. ? Reação clara na capital. Com exceção das filas de táxi nos postos de gasolina nos dias anteriores ao aumento dos preços, tudo continuou como antes. Crianças jogam futebol descalças em frente ao Malecón, as ondas batem na parede, jovens com conversa hipnótica oferecem aos turistas souvenirs caros ou enganam-nos na cotação do dólar, e várias meninas oferecem “companhia” aos brancos – estrangeiros peludos. Mas durante as duas ou três horas de espera nas paragens de autocarro, depois de a empresa de transportes da capital ter paralisado 309 dos 561 veículos que deveriam prestar serviço (na década de 1980 eram 2.500), as pessoas conversam, até com estrangeiros. Como nunca antes. “Os que estão ali não entendem nada. Não, eles entendem, mas não se importam com a forma como vivemos aqui. Eles e seus amigos, os generais, estão bem. Aposto que têm leite.” O tom de Álvaro, o guia turístico do Capitólio, é surpreendente. Ele usa o inglês e continua sorrindo mesmo nos comentários mais mordazes, mas não poupa nada ao regime. Ele até ri abertamente. quando ele se lembra disso O vice-primeiro-ministro Jorge Luis Tapia Fonseca atribuiu a crise que empurrou 88% da população para a pobreza aos trabalhadores cubanos, que carecem de uma “cultura de produtividade”.. “Produtivo? E para isso, repetir por alguns centavos as mentiras que nos contam para contar aos turistas? Produzidos com o estômago vazio? Eles não sabem o que significa não poder alimentar nossos filhos.”

Em Cuba, hoje em dia, não há leite, nem ovos e muito pouca farinha. Tanto que o governo se rendeu a soar o alarme no Programa Alimentar Mundial da ONU, algo que nunca tinha feito em 65 anos de sistema socialista.. Ele também identificou um bode expiatório: o ex-ministro da Economia Alejandro Gil, que está sob investigação por “graves erros” que cometeu enquanto chefe do ministério, que levaram ao aumento dos preços. Ao mesmo tempo, as Nações Unidas, juntamente com alguns países, liderados pelo Brasil e Canadá, responderam a este apelo, enviando centenas de toneladas de leite em pó para garantir a sua distribuição a crianças menores de sete anos, mas apenas durante os meses de março e abril.

No entanto, as lojas governamentais onde você pode comprar alimentos básicos com caderneta de racionamento individual controlada permanecem vazias. É impossível encontrar os cinco ovos, um quilo de leite em pó, um quilo de arroz e um quilo e meio de carne que foram prometidos a todos os residentes da ilha a preços subsidiados. Outra coisa, principalmente frutas e verduras, pode ser obtida pagando dez vezes mais nas barracas de esquina. E os pequenos negócios – fruto da abertura à iniciativa privada na década de 1990 – que vendem em dólares, têm biscoitos, ervilhas em lata, café e até similares à Nutella, mas os valores nas etiquetas são semelhantes aos da Itália. Supermercados. Então o desespero o leva a desabafar sua raiva sem hesitação. “A produção agrícola está nos níveis mais baixos da história”, explica a jornalista cubana Glenda Boza Ibarra. -. Falta-lhe tudo o que vem do exterior para apoiá-lo, desde fertilizantes a ração para galinhas, passando por gasóleo para maquinaria agrícola e transporte, e não apenas por causa do embargo americano. Acontece que nenhum país, nem mesmo a Rússia, está mais disposto a dar-nos crédito. “Há também uma escassez crescente de mão de obra, e não é por preguiça.”

Um trabalhador que colhe folhas de tabaco ou frutas sob o sol do Caribe seis dias por semana ganha o equivalente a US$ 20 por mês. “É preciso estar desesperado para fazer isso – continua Manuel – pelo menos na cidade, você pode tentar ganhar dinheiro com gorjetas ou vendendo algo aos visitantes.”

O turismo é um dos principais recursos da ilha, pEle desmaiou. A pandemia deixou-o fechado até novembro de 2021, mais tempo do que muitos outros destinos, e os turistas demoraram a regressar. Além disso, adicionar Cuba à lista de países terroristas que Donald Trump quer deportar dezenas de milhares de viajantes que não querem que lhe seja negada a entrada nos Estados Unidos porque passaram alguns dias nas praias de Varadero (só é possível recuperar a entrada solicitando um visto, após uma entrevista em uma das embaixadas americanas. Mas a qualidade da oferta turística também diminuiu. Os hotéis cinco estrelas que custam US$ 400 por noite não estão imunes a cortes de energia frequentes, Wi-Fi lento e irregular e à impossibilidade de beber um cappuccino no café da manhã quando não há uma gota de leite em toda Havana. O serviço nos balneários não está à altura do encontrado em Cancún ou na República Dominicana.

Apesar das ofertas competitivas, para muitos basta reservar noutro local. Cuba não pode viver sem turistas. “A única esperança que temos, do início ao fim, é partir”, continua Álvaro, 33 anos, formado em engenharia civil e há anos tentando economizar os US$ 5 mil de que precisa para escapar. Nos últimos dois anos, entre 600.000 e 700.000 cubanos deixaram a ilha, segundo várias estimativas, ou 10 por cento da população activa.. Outro motivo é a escassez de mão de obra, que se reflete nos campos e nas fábricas vazias (uma ala inteira de Partagas está fechada há meses).

O destino mais comum são os Estados Unidos, pela proximidade e porque muitos têm familiares ou amigos nos Estados Unidos. Mas entrar na América não é tão fácil como era antes. Há pouco mais de um ano, Joe Biden mudou as regras. Agora, para poder pedir asilo, não basta pisar em solo americano, é preciso chegar legalmente, passando por um complexo processo seletivo na Embaixada dos EUA em Havana, que leva até um ano, e aceita alguns milhares de dólares. A People Monthly está atualmente suspensa, oficialmente devido à “falta de pessoal”, mesmo que os cubanos balancem a cabeça e digam que, entre Trump e Biden, ninguém quer mais ouvir falar deles. CComo em tempos passados, os bailarinos também estão em fuga: o Balé Nacional Cubano regressou anteontem de uma digressão em Porto Rico com pelo menos nove membros reduzidos..

A estrada mais utilizada pelas pessoas comuns, como explicam dezenas de jovens entrevistados em Havana e confirmados por agências humanitárias, é através da Nicarágua, o único país da região que não exige visto. A partir daí começa a viagem de duas semanas e 2.400 quilômetros até a fronteira com o Texas.. No México, os migrantes recebem documentos falsos. “É melhor entrar nos Estados Unidos como mexicanos do que como cubanos”, conclui Álvaro. Por um motivo simples: “Pelo menos se te deportarem, não vão te mandar de volta para cá