Portugal move-se para a direita. Segundo as primeiras sondagens de opinião, o Partido Socialista – que até agora está no governo – sai das urnas, assumindo o papel de segunda força, atrás da coligação de centro-direita, enquanto o partido de extrema-direita Chiga! Duplique (pelo menos) seus votos.

A Orthogue TVP RTP realizou a sua primeira proposta de atribuição de lugares (novamente com base em sondagens de opinião). A imagem aparece de acordo Nenhum partido tem maioria absoluta (115 cadeiras em 230) Governar. Na verdade, nenhum dos partidos de centro-direita declarou a sua vontade de formar alianças com extremistas em Chiga, especialmente grupos de esquerda.

Cidadãos portugueses foram hoje chamados a votar a favor Renovação do ParlamentoIsto foi apenas dois anos após as eleições anteriores. Votação antecipada está marcada para ainda este domingo A súbita demissão do primeiro-ministro António Costa há quatro meses. Os juízes bloquearam-no como parte de uma investigação sobre supostas preferências do governo por empresários amigos, apenas para corrigir isso: O Costa interceptado era apenas o nome do primeiro-ministro.

Era tarde demais: o governo já havia entrado em colapso. Apesar de seu bom senso, Costa decidiu levar o país à votação, correndo o risco – que agora parece ser uma realidade – de ser superado pelos seus históricos rivais de centro-direita.: As sondagens de opinião mostram que a Aliança Democrática, a coligação de oposição ao seu Partido Socialista, está ligeiramente à frente (33 por cento contra 28 por cento: há dois anos tinha terminado em 31 contra 41 por cento).

No entanto, nenhuma das partes deverá conseguir obter maioria suficiente para governar.

Em vez disso, espera-se um boom Shiga! (“Adequado!”), Partido de extrema-direita liderado por André Ventura Que há dois anos recebeu 7% dos votos. Segundo as sondagens, esta percentagem deverá facilmente ultrapassar os dois dígitos: as sondagens colocam-na nos 16%.

As eleições portuguesas são as últimas marcadas na União Europeia antes da votação, em junho, sobre a renovação do Parlamento Europeu.

Atualizando o artigo…