Tudo isso pode estar faltando se a situação da Omicron se tornar realmente perigosa

BERN – O que vai acontecer com a nossa sociedade se até as coisas mais simples não funcionarem? Estamos falando da água que sai da torneira, da luz, da rede do celular e também da polícia e das ambulâncias que chegam quando alguém está doente e dos bombeiros que intervêm quando há um incêndio.

Eles são os alicerces básicos da infraestrutura que permite o funcionamento de nossa sociedade e, em Berna, há quem se preocupe que a Omicron chegue ao ponto de interrompê-la. Deve ter sido uma surpresa, porque uma grave pandemia de gripe é, na verdade, um dos cenários desastrosos para os quais a Federação vem preparando planos de contingência há anos.

Uma doença que não é necessariamente perigosa, mas tem um potencial contagioso tão alto que uma grande parte da população se torna ineficaz – devido a doença ou quarentena. Nesse sentido, a Omicron é mais preocupante do que a própria Covid. Porque a infecção parece ser leve, mas é muito mais rápida. Isso é confirmado pelo aumento de casos e pela quebra de recordes na Suíça, bem como no mundo.

Nossos vizinhos alemães foram os primeiros a avaliar os riscos de um colapso sistêmico, mas o sindicato parecia ter mais ou menos a mesma opinião: “Compartilhamos a avaliação de especialistas alemães, uma onda violenta da Omicron pode colocar a infraestrutura em dificuldade”, a disse a porta-voz do Escritório Federal de Proteção Civil (FOCP) .Sandra Walker para 20 Minuten, Suíça, Logística e transporte local pode não ser mais infalível.

água e eletricidade – Por essa possibilidade, todos os planos de contingência de serviços essenciais já estão sendo elaborados e adaptados. De fato, em muitos cantões, o abastecimento de água e eletricidade pode ser monitorado remotamente e em escritórios domésticos.

Mensagens e pacotes E as entregas postais? Em caso de falta de carteiros, os Correios Suíços podem aproveitar os soldados da protecção civil, como confirma o gigante amarelo que está em estreito contacto com o FOPH.

Policia e trens A SBB garante, por sua vez, que fará tudo ao seu alcance para honrar o mandato do sindicato: “Estamos preparados para diferentes cenários de contingência”, confirmou sua porta-voz Janine Ige. Para os policiais, a situação difere de cantão para cantão: “Estamos nos preparando para cenários diferentes, mas no momento o curso da epidemia ainda é incerto”, explica o cantão de Berna.