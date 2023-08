Cimeira da CEDEAO, Níger está na balança – Global

Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) sobre a crise no Níger

E depois do golpe militar marcado para hoje em Accra, capital do Gana, foi adiado por tempo indeterminado. A organização deu ‘motivos’

Técnicas para retardar, enquanto em Niamey, capital do Níger, milhares de simpatizantes do movimento se manifestavam em frente à embaixada francesa gritando “Abaixo a França!” Abaixo a Ecowas! “.

A reunião foi convocada na sequência de uma cimeira anterior em Abuja, na qual os dirigentes dos países em causa acordaram a mobilização preventiva das forças armadas da organização. Tudo neste momento parecia indicar que uma intervenção armada contra os golpistas em Niamey era iminente, enquanto a raiva irrompia na capital nigeriana: Milhares de apoiadores do regime militar se reuniram perto da base militar francesa, entoando slogans anti-França e anti-CEDEAO e agitando as bandeiras da Rússia e do Níger.

Como esperado até agora, após a reunião de Accra – que agora foi cancelada – os chefes de gabinete deveriam informar os líderes da CEDEAO sobre as “melhores opções” sobre a mesa para a ativação de uma força multinacional. A CEDEAO, que ainda espera oficialmente encontrar uma solução pacífica para a crise, não especificou nenhum cronograma para um possível ataque ou deu qualquer outro aviso antes de falar sobre a arma.

Parece agora que o espaço para negociação é nulo, uma vez que a junta não está disposta a fazer contactos diretos com a CEDEAOSegundo disse Abdul Fattah Musa, comissário de assuntos políticos da organização, à BBC. Moussa disse que a CEDEAO não permitirá que a junta militar governe por um período de transição, como fez anteriormente com os golpistas em Burkina Faso – onde hoje os militares no poder silenciaram a Rádio Omega e, portanto, são culpados de “ofender” os colegas que pegou. Poder em Niamey – e Mali. Em vez disso, esses dois países disseram que um ataque ao Níger seria considerado por eles como uma “declaração de guerra” contra eles também, enquanto Bamako anunciou que havia revogado a licença de voo da Air France.

Muhammad Bazum



Moscou logo entrou em campo contra a ação militarO Ministério das Relações Exteriores disse que isso poderia causar “uma desestabilização significativa da situação na região do Saara-Sahel”, enfatizando sua crença na mediação da CEDEAO.

