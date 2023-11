Biden: A solução de dois Estados é a única resposta à guerra entre Israel e o Hamas

Após semanas de negociações amargas e quatro votações falhadas, o Conselho de Segurança da ONU aprovou finalmente uma resolução apelando a uma “pausa temporária e corredores humanitários” na Faixa de Gaza devastada pela guerra.

Anúncio

presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, Ele afirmou numa conferência de imprensa que explicou isso ao primeiro-ministro israelense Benjamim Netanyahu esse A solução de dois estados É a única solução para resolver o conflito israelo-palestiniano e ocupar Gaza seria um erro.

Após a sua reunião com o Presidente Chinês Xi Jinping Em São Francisco, no âmbito da cimeira da APEC, Biden disse aos jornalistas que estava a fazer tudo o que podia para libertar os reféns detidos pelo Hamas em Gaza, mas isso não significava o envio de militares dos EUA.

Biden também enfatizou que os Estados Unidos acreditam nisso, assim como Israel agitação Sua sede está localizada embaixo do hospital Cura Gaza e o Hamas cometeram crimes de guerra.

Hospital Al-Shifa: Mais uma noite de operações israelenses

Também usando escavadeiras. Israel continuou suas operações dentro do Hospital Al-Shifa esta noite, divulgando vídeos mostrando armas e equipamentos aparentemente recuperados do Hamas.

Mas as buscas até agora não revelaram nenhum sinal de túneis ou de um centro de comando.

As críticas aos ataques ao hospital aumentam hora após hora.

No hospital, há dias que os recém-nascidos sofrem (pelo menos três morreram devido ao não funcionamento das incubadoras) e centenas de pacientes sofrem, sem electricidade e outras necessidades básicas.

A partir de histórias filtradas de Gaza, a equipe médica e os pacientes assistem horrorizados enquanto as forças israelenses avançam pelo hospital.

A entrevista e o exame facial ocorreram no hospital

Mounir Al BarshUm alto funcionário do Ministério da Saúde em Gaza dentro do hospital disse… “Vigia“Durante horas, as forças saquearam o porão e outros edifícios, incluindo aqueles que abrigavam os departamentos de emergência e cirúrgico, e vasculharam o terreno em busca de túneis.

Os soldados interrogaram e examinaram os rostos dos pacientes, funcionários e refugiados nas instalações, disse o responsável, acrescentando que não sabia se alguém tinha sido preso.

Nem os palestinos nem o exército relataram quaisquer confrontos dentro do hospital.

O exército de Tel Aviv disse ter matado quatro homens armados fora do hospital no início da operação.

Há também fotos de soldados israelenses carregando suprimentos médicos e alimentos para crianças.

Para Israel, trata-se de uma operação “cirúrgica” contra o Hamas, acusado de utilizar o Hospital Al-Shifa como centro de comando. O Hamas nega isso.

Ele disse: “Posso dizer que encontramos as capas dos oficiais do Hamas caídas no chão do hospital, para permitir que esses oficiais escapassem, talvez à paisana”. Daniel HageryPorta-voz do exército israelense.

“Hospitais não são campos de batalha”

para’Organização Mundial da Saúde Ele sublinha que o hospital não deve ser considerado um teatro de guerra.

“A incursão militar israelita no Hospital Al-Shifa, na cidade de Gaza, é completamente inaceitável. Os hospitais não são campos de batalha. Estamos profundamente preocupados com a segurança do pessoal e dos pacientes.” Tedros GhebreyesusDiretor-Geral da Organização Mundial da Saúde.

E finalmente, combustível

depois 41 Depois de dias de guerra, à medida que Israel aumenta o seu controlo sobre o norte de Gaza, os líderes falam em expandir as operações terrestres no sul para eliminar o Hamas.

A maior parte dos 2,3 milhões de habitantes de Gaza já está amontoada no sul do enclave, onde a escassez de combustível ameaça paralisar a prestação de serviços humanitários e perturbar os serviços de telefonia móvel e de Internet.

Mas pela primeira vez desde o início do conflito, o primeiro carregamento de combustível foi entregue de fora de Gaza. Do Egito, o combustível entrou pela passagem fronteiriça de Rafah.

Avanço diplomático

Um ponto de viragem na frente diplomática: após semanas de negociações amargas e quatro votações falhadas, foi alcançado um acordo Conselho de Segurança das Nações Unidas Finalmente, aprovou uma resolução apelando a “tréguas e corredores humanitários” na Faixa de Gaza devastada pela guerra.