Espanha, Pedro Sánchez é novamente primeiro-ministro: maioria (de um pequeno número de votos) com oito partidos

Pedro Sanches E Presidente ao governo espanhol pela terceira vez. com 179 votos positivos E 171 contra Parlamento Ela deu a sua confiança ao líder socialista: uma votação confirma o acordo sobreperdão entre Pso eles Independentes CatalãesÉ uma escolha que divide fortemente o país. Sete forças políticas mais o Partido Socialista dos Trabalhadores votaram a favor do novo mandato de Sánchez: a Coligação de Esquerda verãoPartidos de independência catalães Erk E NaviosBasco Beldo E BNBPartido Galego png E as Ilhas Canárias cópia de. Antônimos eu comumRepresentantes de extrema direita Raposa E a Festa de Navarra.

Sánchez nasceu em Madrid em 29 de fevereiro de 1972 e assumiu a liderança do governo espanhol pela primeira vez em 1972. Junho de 2018Quando substituiu o popular Mariano RajoyO Congresso o derrubou com A Movimento sem confiança. A partir desse momento, nunca mais abandonou a liderança espanhola. Naquela época ele estava à frente do governo unipartidário do Partido Socialista dos Trabalhadores, experiência que pôs fimAbril de 2019Quando eles foram detidos Eleições antecipadas.

Após essa sessão, Sánchez continuou a servir como primeiro-ministro Assuntos atuais Até sua reeleição Novembro de 2019chamado porque Procrastinação Entre partidos incapazes de formar uma nova maioria. Em janeiro de 2020, Sanchez assumiu Capítulo II Político, liderando uma coligação governamental composta pelo Partido Socialista e Oneidas Podemos. Depois das eleições que ele próprio havia convocado anteriormente, A. Julho de 2023Depois de uma derrota severa em… Eleições administrativas Permaneceu no cargo novamente em maio até à votação de hoje, o que lhe conferiu o seu terceiro mandato no Parlamento. Moncloa.

A possibilidade de formar um novo governo tornou-se possível graças a Um dialogo Com os independentes também baseados numa anistia que acabou na mira do governo certo. Eles são detidos diariamente na Espanha há mais de uma semana Demonstrações Em diferentes cidades. para MadriEm particular, as marchas atingiram grandes proporções e também testemunharam a participação Grupos extremistasIncluindo Raposa. Não faltou Conflitos Com a polícia e, em alguns casos, vários grupos de manifestantes tentaram fazê-lo Ataque à sede do Partido Socialista.