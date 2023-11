Mãe de dois filhos morreu aos 34 anos

Froilanes Merez Rivas Roman, uma venezuelana de 34 anos, foi atingida por um raio enquanto estava na praia de Cartagena, na Colômbia. Ele estava lá de férias com sua família. A tragédia foi filmada por um nadador com seu smartphone.

Uma mulher foi morta na Colômbia por… Raio Enquanto caminhava na praia com sua família. Um deles filmou a cena horrível com seu celular: V vídeo Ele aparece Froilanes Merez Rivas Roman Ele foi literalmente envolvido por uma bola de fogo por uma fração de segundo, antes de cair no chão, provavelmente morrendo instantaneamente.

A tragédia ocorreu horas depois de as autoridades terem emitido um alerta sobre as más condições meteorológicas, apelando aos cidadãos para que tomassem as precauções necessárias.

Os eventos aconteceram na praia de Bukwila Cartagena. O vídeo mostra um longo raio saindo do céu, um dos quais atinge a mulher, cidadã venezuelana e mãe de dois filhos. Enquanto isso, o nadador corre para ajudá-la, mas para Froilanis não há mais nada a fazer.

Segundo as autoridades, ela morreu Parada cardiorrespiratória. A mulher de 34 anos havia chegado a Cartagena com a família no dia anterior. Froilanis tinha uma empresa de roupas que administrava no Instagram.

De acordo com J.É utilizado no combate e prevenção de doenças A chance de ser atingido por um raio é de uma em um milhão, mas aproximadamente 90% das vítimas sobrevivem. em Colômbia Houve algumas vítimas devido a raios. Segundo a Universidade Industrial Santander, o grande número de montanhas e planícies abertas do país sul-americano o torna “vulnerável a descargas elétricas”. Os especialistas explicaram: “Essas condições fazem da Colômbia a região que testemunha a maior atividade elétrica do mundo, o que aumenta o número de mortes e feridos devido a esse fenômeno, especialmente nas áreas rurais”.