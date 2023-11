França prende senador acusado de drogar e estuprar parlamentar com bebida em sua casa

Senador Independentes A polícia prendeu Joel Guerreau em Paris. Representante de centro-direita em Loire Atlântico Ele enfrenta acusações de drogar um membro do parlamento para fins de agressão sexual. O Ministério Público ordenou a sua prisão porque ele, sem o seu conhecimento, deu a uma pessoa uma substância que poderia prejudicar o seu julgamento ou controlo sobre as suas ações. Com a intenção de cometer o crime de estupro. Tudo aconteceu na noite entre terça-feira, 14, e quarta-feira, 15 de novembro. A vítima é uma mulher que apresentou queixa regular. A agência de notícias anunciou sua eleição Agência de imprensa francesacitando fontes policiais.

História de reclamação

Segundo a reportagem da denúncia, a vítima passou mal após comer algo na casa do senador, em Paris. A análise de amostras em seu corpo revelou a presença de êxtase. Buscas na casa do senador encontraram drogas. O promotor confirmou as circunstâncias. Guerio, banqueiro, atua como secretário do Senado e vice-presidente da Comissão de Relações Exteriores, Defesa e Forças Armadas. Remy Pierre Drai, advogado do senador, disse estar “indignado” com o fato de as acusações terem chegado aos jornais. “Ou o Ministério Público é responsável ou deve descobrir quem é o responsável pelo vazamento”, disse ele à AFP.

Contas de redes sociais

Enquanto isso, os perfis do senador no Facebook e no Twitter não podem ser acessados. Em 2016, Guerriau ganhou as manchetes de A.J. twittarDepois foi retirado com uma imagem do pênis. O tweet incluía uma declaração criticando outro senador. Guerriau disse que sua conta foi hackeada. Em 2022 Guerriau juntou-se ao partido horizontesFundada pelo ex-primeiro-ministro Edouard Philippe.

