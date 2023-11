O exército de Mianmar não conseguiu impedir a ofensiva militar dos rebeldes

Os ataques lançados por diferentes grupos e em diferentes frentes são considerados o principal desafio à autoridade do conselho militar no governo desde 2021.

Vários grupos rebeldes que se opõem ao governo de Mianmar iniciaram uma grande operação militar coordenada contra o exército birmanês, lançando a maior ofensiva contra a junta governante desde 2021. Ao longo de três semanas, os rebeldes tomaram novos centros povoados todos os dias, enquanto habitavam todos os dias. O exército até agora não conseguiu organizar um contra-ataque eficaz. Entre os grupos participantes estão as Forças de Defesa Popular, uma milícia activa em todo o país que quer o regresso à democracia, mas também milícias étnicas que lutam contra os militares há décadas pela autonomia ou independência da sua região. São grupos bem organizados e, em alguns casos, também controlam partes do território.

Mianmar, um país de 53 milhões de habitantes e uma área com mais do dobro do tamanho da Itália, foi governado por um regime democrático ou semidemocrático de 2015 a 2021, quando Aung San Suu Kyi também era a líder de facto do governo. É conhecido por ter ganho o Prémio Nobel da Paz em 1991. Mas em 2021, o general Min Aung Hlaing, comandante-chefe das forças armadas, liderou um golpe que devolveu ao poder a junta liderada pelo exército. Nos meses seguintes, ocorreram muitos protestos nas principais cidades do país, que foram violentamente reprimidos pelo novo regime. Este movimento de protesto transformou-se posteriormente em resistência armada às Forças de Defesa Popular.

A atual ofensiva foi apelidada de “Operação 1027” porque começou em 27 de outubro. As operações militares começaram no estado de Shan, no nordeste do país, na fronteira com a China, onde vários grupos armados lutam há décadas contra o governo central. Os primeiros ataques foram realizados pela Aliança dos Três Irmãos, que inclui três das maiores, mais experientes e mais bem armadas milícias étnicas de Mianmar: o Exército de Libertação Nacional Ta’ang, o Exército Arakan e o Exército Nacional. Aliança Democrática. Após o sucesso inicial destas operações, o exército birmanês começou a ser atacado por outros grupos armados.

Forças de Defesa Popular e algumas milícias étnicas, incluindo a Frente Nacional queixo No norte e Forças de Defesa das Nacionalidades Karen No sudeste, atacaram o exército de diferentes direções. Os ataques ocorreram principalmente em zonas fronteiriças com a China, a Índia e a Tailândia, com o resultado de que o exército controla agora em grande parte apenas as planícies centrais de Mianmar.

De acordo com um relatório das Nações Unidas, mais de dois milhões de pessoas foram forçadas a abandonar as suas casas devido à violência até agora. Várias reconstruções indicam que os rebeldes evacuaram preventivamente aldeias e cidades que ocuparam, para evitar que a população civil se envolvesse no contra-ataque do exército, que muitas vezes incluía bombardeamentos aéreos e de artilharia. O número de milicianos mortos não é claro: provavelmente houve várias centenas de ambos os lados.

O exército birmanês pode contar com armas e veículos fornecidos pela Rússia e pela China (incluindo aviões e helicópteros) e unidades de elite que ainda não são utilizadas no terreno. Quanto aos rebeldes, a situação é diferente: alguns grupos estão tão mal armados que são obrigados a recorrer a meios caseiros e inusitados para enfrentar o exército (também se financiam através de um videojogo online). No entanto, o exército até agora não conseguiu alcançar a vitória, talvez porque tenha de responder em múltiplas frentes e esteja em desvantagem nos combates que ocorrem em áreas remotas ou inacessíveis, onde os rebeldes têm maior conhecimento do exército. Região. Parece também que o moral dos soldados está baixo: em algumas batalhas recentes, dezenas de soldados decidiram render-se aos rebeldes.

Embora a China seja um dos principais aliados de Mianmar, alguns acreditam que a Operação 1027 foi realizada com a aprovação das autoridades chinesas: ou melhor, a hipótese é que a China sabia e Deixa acontecer Aos rebeldes sem oposição. Recentemente se espalhou nessas áreas Centros, dirigido por milícias aliadas ao governo, deteve chineses que foram sequestrados ou atraídos para fraudar seus concidadãos online. China que Ele coopera Com uma milícia Shan activa (mas não envolvida na Operação 1027) a combater as fraudes, queixaram-se ao governo de Mianmar, que não conseguiu combater a sua propagação. Outros grupos rebeldes armados disseram que querem participar Fechar Esses centros entregam os responsáveis ​​à China.

A operação é considerada o maior desafio enfrentado pelo conselho militar desde que chegou ao poder. Contudo, parece pouco provável que os sucessos militares dos rebeldes conduzam à derrubada do regime. Em vez disso, é provável que os rebeldes queiram explorar as vitórias para forçar o governo a aceitar algumas reivindicações e assim ganhar maior autonomia nas áreas que já controlam.

Continuar postando