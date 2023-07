“Estou aqui como operador turístico e jogo futebol na primeira divisão.”

“Parece uma cidade dos Simpsons. Aqui só existe uma coisa: “cinema”, “supermercado”, “farmácia” … ». no entanto Avarua, a capital das Ilhas Cook – Um oásis perdido na imensidão do Oceano Pacífico – também tem Milão. Jacopo Dozzo percorreu um longo caminho, literalmente: abriu seu próprio negócio e encontrou o amor de sua vida, mas para isso teve que viajar 17.125 quilômetros separam Malpensa de Rarotongao único aeroporto internacional (o “aeroporto”, afinal) de um arquipélago do outro lado do mundo.

Então Rarotonga.

Quatro paradas, 38 horas de voo, 12 fusos horários. Cruzamos a linha da data e ainda estamos aqui ontem.

Temos as coordenadas da ilha. E ela?

“Melanion de Niguarda, 34 anos, nove anos neste paraíso.”

A vida em chinelos.

“Mas não uma vida de férias. Ando descalço no escritório, mas a gente trabalha e como ».

profissão?

“Operadoras de turismo. Ajudo um turista italiano, 300 vêm por ano. Com minha mãe e minha companheira, também abri a empresa Eco Tour, onde organizo excursões, mergulho e snorkeling. As únicas férias são as férias dos outros.

Por que exatamente cozinheiros?

“Coincidência. Antes de me mudar para lá, eu nem tinha ouvido falar deles.

Ele apontou aleatoriamente o dedo para o globo?

“Em 2012 fui estudar turismo por um ano na Nova Zelândia. Meus pais vieram me ver e se ofereceram para visitar uma ilha no Oceano Pacífico.”

E ela escolheu o chef.

O agente de viagens atendeu. Pedi um orçamento para Fiji, Samoa e Tonga, que são as únicas que conheço. Ele sugeriu um destino mais isolado e selvagem. Celebridades portas de correr».

primeiro efeito?

"Parecia a Ilha Jurassic Park, mas com habitantes mais hospitaleiros que os dinossauros. Além disso, eles estavam todos bastante fartos, então eu pensei que era ruim não morrer de fome. Eu disse: "É o meu lugar."

Por que mudar radicalmente sua vida?

“Em Milão ganhei um título para Russell em Biomedicina. o aluno esforçado. Eu deveria me tornar um técnico de raio-x. Depois de 600 horas de treinamento percebi que não era para mim. Larguei tudo e comecei temporadas de bartender. Sicília, Londres… ».

Seus pais concordaram?

“Sempre. Minha mãe se ofereceu para comprar uma casa para mim com o dinheiro da minha avó, mas quando eu disse a ela que preferia investir para estudar em Auckland, ela não se opôs. Agora posso convencê-la a se mudar para cá comigo.”

Alle Cook encontrou o amor.

“No primeiro dia de trabalho, conheci minha sócia, Cora. Estou atrás do balcão servindo coquetéis, ela canta. Estamos juntos há nove anos.”

É difícil encontrar trabalho?

“Não, se você conhece bem o inglês e pode se adaptar a ele. Comecei a trabalhar como garçom e, um ano depois, consegui um emprego em uma agência de viagens. Seguir a ética de trabalho europeia pode fazer a diferença aqui.”

salário?

“Cerca de 1.600 euros à taxa de câmbio. Minha empresa cobra cerca de 40k. Não me falta nada, moro numa casa à beira-mar com jardim e três quartos. Mas eu não sou o paxá, ninguém pode fazer isso aqui. A vida é cara, morar em um lugar tão pequeno é lindo, mas tem problemas”.

qualquer?

“As casas são poucas e muito caras. Em Rarotonga é como em Milão. E aí toda a mercadoria é importada por frete, o que tem duas consequências: é muito mais caro e pode acabar acabando.”

Exemplo?

Estou sem carro há um mês porque estou sem peças de reposição. Dois turistas ficaram sem câmera devido à falha da câmera e ao atraso nos suprimentos do navio".

Como ele se integrou?

“A chave é a humildade. Muitos europeus estão acostumados a tratar os habitantes locais como se fossem filhos de um deus inferior. Mas esta é a casa deles. Os ilhéus entendem se você os ignorar: eles são simples e não estúpidos.”

sol mar. Você já correu o risco de tédio?

“Não se você souber como passar o tempo. E não é fácil no começo.”

Com que lógica?

“Você tem tanto à sua disposição que precisa se treinar para gastá-lo. Em Milão são três horas entre voo, fila e estacionamento. Aqui você termina o trabalho às 16h e depois disso só pensa em você.”

E o que ela faz consigo mesma?

“Algo para os outros também. Sou voluntário como bombeiro, sempre foi meu sonho. Depois jogo futebol. Divisão I.”

verdadeiramente.

“Aplica-se sempre o mesmo, só existe um campeonato. Tenho pés péssimos, mas posso dizer que marquei na primeira divisão. Quando eu conseguir a cidadania, também posso ser convocado para a seleção. quer satisfazer. Casa das Ilhas Cook ».

nível técnico?

“No ranking da FIFA somos 189 de 211. Não é bem o Brasil, digamos.”

Como está a comida?

“Peixe marinado em leite de coco é bom, mas eu daria minha vida por carne de porco.”

Do que você sente falta em Milão?

Camilo Inresti Bar em Niguarda. e meus amigos. Eu os ouço no Whatsapp, mas é diferente. Não estive presente em momentos importantes de suas vidas, em seus casamentos, no batizado de seus filhos. e eu sinto muito. Mas ir e voltar é impossível. O custo da viagem é de até um mês de salário.

Você vai voltar algum dia?

"não".