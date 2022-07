“Frases nazistas condizentes com Goebbels” – Corriere.it

A partir de Francesca Basso

Zuzsa Hegedos deixa o primeiro-ministro da Hungria após retórica anti-imigrantes. Timmermann: O racismo é um veneno

A única opção possível antes “discurso nazista”. Um dos conselheiros mais antigos do primeiro-ministro húngaro Victor Urbano Ela renunciou depois de mais de vinte anos de amizade, e fez acusações pesadas. A socióloga Zsuzsa Hegedüs explicou isso em uma carta que enviou ao líder húngaro e foi publicada pela revista hvg: “Não tenho outra escolha”.

A decisão veio devido ao discurso de Orbán no último sábado na manifestação de verão de Tosphanius na Romênia. O primeiro-ministro húngaro nunca perde uma oportunidade de perseguir e por suas políticas anti-imigrantes Eles se opõem a uma sociedade multiétnica, mas desta vez ele foi ainda mais longe usando o termo “raça” O que ele havia evitado no passado: «Na Bacia dos Cárpatos, não somos uma mistura mista, mas uma mistura de povos que vivem em nossa pátria europeia. (…) Estamos prontos para nos misturar, mas Nós não queremos nos tornar uma raça mistaDisse ainda que “a migração dividiu a Europa em duas partes, ou posso dizer que dividiu o Ocidente em duas partes” e que “metade é um mundo em que coexistem povos europeus e não europeus, estes países já não são estados: são são apenas agregados de povos».

Higgs, que é assessor do primeiro-ministro para a inclusão social desde 2010, o apresentou Um discurso puramente nazista condizente com Goebbels.Ela disse que queria parar de defender Orban porque ela "não era nem racista nem extremista de direita". Depois da virada iliberal de 2014 – explicou ele na carta – tornou-se cada vez mais difícil defender as posições de Orbán "apesar de você nunca ter limitado minha liberdade total".

A relação já estava começando a rachar com a lei que proíbe o compartilhamento de conteúdo homossexual para menores, à qual Bruxelas se opôs por discriminar a comunidade LGBT. Mas “apesar desses precedentes”, continua a carta, “o conselheiro ficou surpreso com a carta”. Hegedus, graduada em Budapeste em 1969 com doutorado em sociologia por Paris, para onde emigrou em 1976, tratou de novos movimentos sociais e depois desenvolveu uma teoria sobre sociedade global e autocriação, publicando trabalhos em francês, inglês e italiano. Por dez anos ela não pôde mais retornar à sua terra natal. Em 1981, na Itália «Reforma econômica e conflito social. caso húngaro. A amizade com Urban tem vinte anos, como ela mesma lembra. Desde 2010 ela é chanceler, em 2015 ela causou um escândalo ao dizer que não há fome e pobreza infantil sistêmica na Hungria, apesar das estatísticas dizerem o contrário, e a oposição mais tarde a acusou de desperdiçar dinheiro público. Na carta, Hegedus destacou que o discurso do último sábado “está em forte contraste com o de Victor que me contratou em novembro de 2002 e com quem tive o prazer de trabalhar até 2013”.

Mesa Urbano Publiquei a resposta, negando as acusações:Você não pode estar falando sério sobre me acusar de racismo depois de vinte anos trabalhando juntos – O primeiro-ministro escreveu -. Você sabe melhor do que ninguém que meu governo na Hungria tem uma política de tolerância zero para antissemitismo e racismo. Em uma segunda carta, Hegedus respondeu relembrando as experiências de seus pais como sobreviventes do Holocausto. O discurso provocou um protesto do chefe rabínico da comunidade de Budapeste, Robert Frolich. O Comitê Internacional de Auschwitz disse estar "horrorizado" e pediu à União Europeia que "se dissocie". Ontem, o vice-presidente da Comissão Europeia, Frans Timmermans, tuitou: "Somos todos parte da mesma raça, a raça humana. O racismo é uma invenção política venenosa. Não deveria haver lugar para isso na Europa".