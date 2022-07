Por que a Ucrânia nunca foi derrotada :: Blog on Today

De acordo com muitos observadores, o Kremlin pretende manter algum tipo de status quo Ucrânia. Um dos sinais disso é a disposição de aceitar um acordo de trigo. Os Vermelhos Ocidentais não eram mais dominantes com a artilharia russa, e isso tendia a impedir até as pequenas conquistas que o exército invasor até então conseguira obter no Donbass, à custa da destruição quase completa de cidades e aldeias.





Há perigo. Se o status quo se estabilizar de alguma forma com a Rússia governando a região de Kherson, Mariupol e toda a região de Luhansk, então a recaptura final (que seria legítima, do ponto de vista do direito internacional) pela Ucrânia poderia ser vista desfavoravelmente no Oeste. . Muitos diriam: “No momento há algum tipo de trégua, a Ucrânia quer começar a lutar novamente?”. Muitos culpam a Ucrânia pela continuação da guerra. Eles vão se somar aos que já fazem isso há algum tempo, não reconhecendo o direito dos invasores de se defenderem.





Não vamos esquecer quem está errado





Além das questões de direito internacional, que também são fundamentais, um fato parece importante: mais uma vez não se pode dizer que a Ucrânia “perdeu” ou “perdeu” a guerra. Claro, olhando para o mapa parece que perdeu grande parte do território, mas os movimentos militares em Kherson dizem que estará em processo de restauração da primeira área que ficou sob o controle de Moscou desde 24 de fevereiro; O apoio às armas ocidentais permite que Kiev repele e contém avanços em outros lugares; Enquanto isso, as capacidades militares da Rússia são menos importantes.





Para evitar a ideia de que assumimos que a Ucrânia era de alguma forma responsável por uma guerra em andamento, seria importante que as forças de Kyiv pelo menos retomassem a região de Kherson o mais rápido possível. Como ponto constante, lembrar ao mundo que o que aconteceu desde 24 de fevereiro é uma profunda injustiça acompanhada de situações desumanas e destrutivas quando a Rússia invadiu partes das terras: cidades arrasadas, russificação a partir de placas de trânsito e livros escolares para não mencionar a violência gratuita, assassinatos, estupros, invasões e queima de milho nos campos.





Trigo, na verdade. O mundo não teve tempo para celebrar dois acordos separados (Rússia– Turquia, Ucrânia e Turquia) para a libertação de 22 milhões de toneladas de trigo de três portos ucranianos, cerca de metade dos quais se destinam a programas de ajuda alimentar da ONU nos países mais pobres, que na manhã seguinte bombardearam o porto de Odessa, um dos três portos de onde viria o trigo. De acordo com o cenário visto anteriormente para corredores humanos, toda concessão parcial sempre segue um choque. Alguns acreditam que esta posição torna a Rússia um estado terrorista. Um país, no entanto, não consegue vencer a guerra que trava contra o direito internacional.





A queda de Draghi foi reforçada pelos russos





Nesse contexto, na Itália, o governo Mario Draghi. Os três partidos historicamente pró-Rússia (Lega, Forza Italia e Movimento 5 Stelle) retiraram o governo, alegando razões que também seriam aceitas por seus eleitores, mas que nada mais são do que cargos eleitorais à luz do voto, talvez no máximo momento sensível internacionalmente em décadas agora. Negligenciando as questões domésticas (balneários e taxistas festejando, enquanto se pergunta se o PNRR é seguro e há fortes dúvidas, enquanto escrevemos, sobre o “bônus de 200”), parece claro que a guerra na Ucrânia quebrou severamente o partidos cujos eleitores estão acostumados a uma narrativa pró-Rússia, começando com sanções opostas. Não surpreendentemente, a queda de Draghi foi elogiada pela mídia e pelos políticos russos. A Itália, o elo mais fraco do bloco ocidental liberal e atlantista, poderia de fato retornar à órbita russa. Há sinais de fobia ucraniana no país, basta ler os comentários no Facebook, mas também notar as dificuldades objetivas em que os refugiados ucranianos se encontram em termos de arrendamento de apartamentos (apesar de terem uma autorização europeia temporária de um ano). Talvez nossos compatriotas não tenham entendido completamente o nível de sofrimento dessas pessoas.









E o inverno se aproxima. Segundo alguns, Putin está pronto para chantagear a Europa com gás. É também por esta razão que será importante não ceder um centímetro em questões de princípio. As concessões ao Estado agressor seriam ainda mais injustas se fossem motivadas pelos graus de aquecimento que podemos tolerar. Deste ponto de vista, a queda de uma das opções de campo mais decididas da Europa não é uma boa notícia. Talvez devêssemos nos preparar para alguns sacrifícios de inverno, muito pouco em comparação com o que os ucranianos estão passando em casa.