Ucranianos ainda estão à frente: “Estamos na fronteira com a Rússia” – o mundo

Um alerta aéreo está em andamento em toda a Ucrânia. A UNIAN informa que houve explosões e apagões em várias regiões, especialmente no leste do país. A Nexta também informa sobre mísseis russos lançados do Mar Negro e também publica um vídeo. As Forças Armadas Ucranianas chegaram a HoptivkaE a passagem de fronteira na fronteira ucraniana-russa, No distrito de Dergaci da região de Kharkiv. Isso foi afirmado pelo 130º batalhão do exército ucraniano em uma carta publicada pela UNIAN, que afirma que no momento não há confirmação do Estado-Maior.

Libertação da Ucrânia Chkalovsky City (região de Kharkiv)





ontem KobyanskE a fritarespecialmente Ezio, As cidades estratégicas da região de Kharkiv voltaram às mãos dos ucranianos. Motivados pelo avanço, que os próprios russos começaram a admitir – mas atribuíram a uma mudança na estratégia de “reorganizar as forças” para o objetivo supremo de capturar Donbass – as forças de Kyiv, No 200º dia da ofensiva militar russa, recuou o contra-ataque no leste e no sul do país, restabelecendo os centros em mãos inimigas por vários meses. O comandante em chefe das Forças Armadas, Valery Zaloghny, anunciou que a Ucrânia recuperou mais de 3.000 quilômetros quadrados de terra das forças russas este mês. “Os ucranianos estão lutando bravamente por seu futuro. Eles também estão lutando por nossos valores comuns. A União Européia está do lado deles desde o primeiro dia da guerra russa.” O presidente da Comissão Europeia escreveu em um tweet, Ursula von der Leyen Reafirmar o apoio europeu a Kiev. “Ajudaremos a reconstruir a Ucrânia como um país livre e moderno a caminho da União Europeia”, acrescenta. As forças russas bombardearam a margem direita de Kobyansk na região de Kharkiv, que Kyiv anunciou ontem que havia recuperado o controle.. O anúncio foi feito pelo vereador local Vadim Krochmal, citando UNIAN. “Kobyansk é dividida ao meio pelo rio Oskil. Hoje, na margem direita, onde fica o centro da cidade, a situação não é fácil, mas a área já está sob controle total.

rolado pelo nosso exército. “Houve um bombardeio de sistemas antiaéreos”, disse Krochmal, explicando que ainda estão sendo feitos esforços para esclarecer o orçamento do ataque.

READ agosto, um espetáculo festivo inusitado, preparado pelo Centro Europeu; Atualizações »ILMETEO.it Ucrânia, fotos de um ataque aéreo russo na região de Kharkiv





Macron liga para Putin

O presidente russo, Vladimir Putin, e o presidente francês, Emmanuel Macron, conversaram por telefone hoje. O anúncio foi feito pelo Kremlin, conforme relatado pela TASS, ressaltando que a conversa ocorreu por iniciativa de Macron. A RIA Novosti acrescentou que os dois presidentes falaram em particular sobre a situação na usina nuclear de Zaporizhzhya e Putin enfatizou os “ataques regulares de ucranianos à usina”. O presidente russo, Vladimir Putin, em conversa telefônica com o francês Emmanuel Macron, disse hoje que Kyiv está usando “armas ocidentais contra a infraestrutura civil no Donbass”. Isso foi relatado no serviço de imprensa do Kremlin, citando a TASS. Os ataques ucranianos à usina nuclear de Zaporizhzhya, “incluindo o armazenamento de resíduos radioativos”, podem ter “sérias consequências”. Putin pediu “pressão sobre Kyiv para interromper os ataques imediatamente”. O presidente francês, Emmanuel Macron, pediu a Putin que retire as armas pesadas e leves russas da usina nuclear de Zaporizhia. E o Eliseu acrescentou que Macron “condenou a continuação das operações militares russas na Ucrânia e lembrou a necessidade de pará-las o mais rápido possível, iniciar negociações e restaurar a soberania e a integridade territorial do país… Ucrânia”. Quanto à usina nuclear de Zaporizhia, sobre a qual Macron conversou nas últimas horas com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e com o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, o presidente francês insistiu na “necessidade de garantir sua segurança”. Putin lembrou “que a ocupação russa é a causa dos perigos que afetam a segurança da estação hoje” e exigiu que “as forças russas retirem suas armas pesadas e leves seguindo as recomendações da Agência Internacional de Energia Atômica para garantir a segurança do local”. .” . Macron também conversou com Putin sobre segurança alimentar global, lembrando que as sanções europeias não se aplicam a produtos agrícolas ou indispensáveis ​​à agricultura. Ele acrescentou – continua o Eliseu – que “a responsabilidade compartilhada dos parceiros internacionais, particularmente da Rússia, é garantir que os países em maior risco continuem recebendo os suprimentos de que precisam”. Macron então pediu a Putin que “garantisse que o acordo que a Rússia celebrou com a Ucrânia e a Turquia, sob a supervisão das Nações Unidas, seja implementado de tal forma que o grão exportado realmente chegue a quem mais precisa”.

Negociações

A Rússia não “rejeita” as negociações com a Ucrânia, mas há alguns “atrasos que complicam o processo de negociação”. Ministro das Relações Exteriores disse que Sergey Lavrov Citado por TASS. Em entrevista à TV russa 1, Lavrov relatou que Presidente russo Vladimir Putin Ele convocou uma reunião com a Duma, a Câmara dos Deputados e líderes das várias facções. Lavrov enfatizou que “o presidente disse aos participantes que não rejeitamos as negociações”, mas acusou os ucranianos de atrasar o processo de negociação. Putin disse que Kyiv, segundo o relato de Lavrov, “deve entender que quanto mais o processo demorar, mais difícil será negociar conosco”.

usina nuclear

Enquanto isso, a agência estatal de energia nuclear Energoatom anunciou que O sexto e último reator da usina Zaporizhzhia Não produz mais eletricidade. “Hoje, 11 de setembro de 2022, às 03h41 (2h41 na Itália), Unidade 6 da ZNPP (Central Nuclear, ed.)”. “Eu era Recuperação de linha de energia de backup Da usina nuclear ucraniana Zaporizhzhia (Znpp), que fornece à usina a eletricidade externa necessária para o resfriamento do reator e outras funções de segurança”, escreveu a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) da ONU em um tweet (Aiea).

A raiva do checheno Kadyrov

“Eu, Ramzan Kadyrov, anuncio solenemente que todas essas cidades (Izyum, Kobyansk e Balaklia) serão restauradas. Nosso povo já está lá, os meninos foram treinados para este trabalho e outros 10.000 combatentes estão prontos para partir. chegar a Odessa no futuro. O líder checheno disse que Ramzan Kadyrovem uma mensagem de áudio no Telegram tirada por Meduza, após a libertação das três cidades ucranianas no leste da Ucrânia ontem pelas forças de Kyiv.

guerra na terra

“As batalhas das posições estão em curso, com o consequente avanço das tropas e a consolidação das áreas – confirma a liderança, referindo-se ao avanço de ontem -. O inimigo prefere combater com artilharia, tentando evitar o contacto directo. perdas e saques.” Ontem, o comando acrescentou que as forças russas lançaram 20 ataques aéreos em locais ucranianos ao longo da linha de contato e áreas adjacentes. Em resposta, as forças ucranianas bombardearam as áreas próximas a Nova Kakhovka e Pridnebrovsky com a presença dos maiores homens e armas, bem como depósitos de munição perto da cidade de Kherson. Força Aérea Ucraniana derrubou um caça-bombardeiro russo Su-34: O mesmo Comando da Força Aérea postou nas redes sociais, de acordo com Ukrinform. No vídeo postado nas redes sociais, os destroços do avião em chamas foram vistos espalhados por um setor da floresta enquanto soldados ucranianos inspecionavam o local.

Forças russas bombardearam a margem direita de Kobyansk, na região de Kharkiv, que Kyiv anunciou ontem que havia recuperado o controle. O anúncio foi feito pelo vereador local Vadim Krochmal, citando UNIAN. “Kobyansk é dividida ao meio pelo rio Oskil. Hoje, na margem direita, onde fica o centro da cidade, a situação não é fácil, mas a área já está completamente controlada pelo nosso exército. Houve bombardeio dos sistemas de resistência-aviões ”, disse Krochmal, explicando que ainda estão sendo feitos esforços para esclarecer o resultado do ataque.

deslocamento

Segundo as autoridades russas, “milhares” de pessoas fugiram nas últimas 24 horas para a região russa de Belgorod da região de Kharkiv, palco de um contra-ataque das forças de Kyiv no leste da Ucrânia. “Não foi a noite mais fácil, nem a manhã mais fácil. Nas últimas 24 horas, milhares de pessoas cruzaram a fronteira”, disse o governador da região de Belgorod, Vyaslav Gladkov, em uma mensagem de vídeo postada em seu canal Telegram.

crise de energia

A Rússia não venderá gás ou petróleo para países que impõem um teto de preço: o ministro da Energia russo reiterou isso, informa a TASS.