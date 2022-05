Devemos lidar com armas – Corriere.it

a partir de Giuseppe Sarsina, Guido Olympio, Paolo Foschi

Na quarta-feira, 25 de maio, a notícia do tiroteio na Robb Elementary School em Ovaldi, Texas, veio ao vivo

• Por volta do meio-dia de quarta-feira, 24 de maio, um rapaz de 18 anos abriu fogo na área . Escola Primária Rob, um grande complexo de cerca de 600 estudantes, no Texas: No início falava-se em 14 mortes, mas o número piorou com o passar das horas. Mate o atirador



O responsável pelo ataque Salvador Ramos, estudante do ensino médio que faz parte do complexo escolar. Antes de realizar o massacre, o jovem atirou em sua avó de 66 anos, que estava em estado grave.

• O massacre de Yuvaldi é o mais grave entre os cometidos em uma escola nos Estados Unidos. Além disso pior que colombinaem 1999.

• Ataques armados nas escolas, uma longa corrida de sangue torturando os Estados Unidos desde 1966: Abaixo está uma lista Mais massacres horríveis nos últimos anos



03:31 – O assassino escreveu no Instagram: Estou prestes a … Poucas horas antes do massacre ocorrido na Ovaldi Elementary School, no Texas, o assassino enviou uma mensagem misteriosa para uma mulher desconhecida no Instagram, na qual dizia: Estou à beira de… A mídia americana noticiou isso e confirmou no Instagram de Salvador Ramos apelido “ salv8dor_. Em sua conta, que foi bloqueada assim que seu nome foi revelado, ele postou uma selfie e outras fotos de armas, incluindo uma com dois rifles lado a lado. À mensagem que eu ia enviar às 5h43 de terça-feira, a moça respondeu: O quê? O assassino respondeu: Vou te contar antes das 11. Uma hora depois, ele escreveu de novo para ela: Tenho um segredinho que quero lhe contar. Sua última mensagem para a garota foi às 9h16.

03h25 – Em 2018, um plano para massacrar outra escola em Ovaldi foi frustrado Há um precedente sinistro e quase previsível para o tiroteio no Texas, na mesma cidade, Ovaldi. Em 2018, a polícia prendeu dois adolescentes, de 13 e 14 anos, por frustrar um plano para massacrar uma escola na cidade, inspirado em dois dos autores do massacre de Columbine. Inicialmente, os dois queriam realizar o ataque em 20 de abril, aniversário do massacre de Columbine, em 2022, ano em que se formariam. Então, um convenceu o outro a ir trabalhar naquele mesmo ano na Morales Junior High School, que o jovem de 14 anos frequentava. O casal pretendia roubar armas de vizinhos, detonar bombas no início do ataque, perseguir estudantes que colocassem seus nomes em uma lista e depois espancar aleatoriamente outros antes de cometer suicídio. Um estudante soube do plano e o denunciou aos funcionários da escola, que o denunciou à polícia. Os dois foram tão inspirados pelos assassinos de Columbine, Eric Harris e Dylan Klebold, que se autodenominavam assim. READ Na Índia, uma mulher aprendeu a ler e escrever aos 104 anos - Corriere.it

02h59 – Em 2015, o governador do Texas pediu a compra de mais armas Eu estou envergonhado. O Texas ocupa o segundo lugar apenas em compras de novas armas depois da Califórnia. Texas acelerar. Um tweet de 2015 do governador do Texas, Greg Abbott, que ressurgiu horas após o tiroteio na Ovaldi Elementary School. Abbott deve comparecer na sexta-feira em Houston como parte da reunião anual da National Rifle Association, o poderoso lobby de armas dos EUA. Você está envergonhado,? Greg? pic.twitter.com/fWu9nL5aMM Não minta com Brian Tyler Cohen (@NoLieWithBTC) 24 de maio de 2022

02:49 – Biden: Estou cansado, temos que lidar com armas Estou cansado, temos que nos mexer nos braços. Isso foi afirmado por Joe Biden, dirigindo-se aos americanos após o massacre na Texas Elementary School, em que um jovem de 18 anos matou 18 crianças. A ideia de que um jovem de 18 anos poderia entrar em uma loja e comprar uma arma está errada. E novamente: por que esses tiroteios não acontecem em outras partes do mundo? Por que queremos viver com esse massacre? É hora de transformar a dor em ação e agir com armas. Como nação, devemos nos perguntar, em nome de Deus, quando nos oporemos ao lobby das armas. O presidente conversou com a primeira-dama Jill Biden ao seu lado.

02h42 – O assassino usava colete à prova de balas O assassino da escola do Texas usava um colete à prova de balas. E a mídia americana noticiou isso, citando fontes próximas aos investigadores.

02h35 – Último número: 18 crianças e professores mortos De acordo com o último número atualizado, 18 crianças foram mortas no ataque, além de um professor. Até mesmo um assassino morto. READ Aqui estão as regras em vigor nos países - Corriere.it

02:12 – Ataque dois dias antes do final do ano letivo O ano letivo estudantil acabou em Ovaldi, Texas. A polícia disse isso emitindo uma breve declaração sobre o tiroteio na Robb Primary School: Todas as atividades na área foram suspensas. O assassino atacou dois dias antes do final do ano letivo, que deveria terminar na quinta-feira.

02h07 – Polícia confirma a morte do autor do massacre, Salvador Ramos A polícia confirmou o assassinato de Salvador Ramos, o escriturário do massacre na Escola Ovaldi.

02:03 AM – Condolências do Dallas Cowboys Entre as muitas mensagens de condolências, também uma mensagem para o Dallas Cowboys, equipe da NFL que escreveu em seu perfil oficial no Twitter: Toda a organização do Dallas Cowboys está de luto com a comunidade Ovaldi e com todas as pessoas afetadas pelo trágico evento de hoje. Enquanto lamentamos a perda de vidas inocentes, nossos pensamentos e orações estão com as famílias e entes queridos das vítimas, e com os professores e funcionários da Robb Elementary School. Toda a organização do Dallas Cowboys está de luto ao lado da comunidade de Uvalde e de todos os afetados pelo trágico evento de hoje. Lamentamos a perda de vidas inocentes, nossos corações e orações estão com as vítimas? Famílias, entes queridos, professores e funcionários da Robb Elementary School. – Dallas Cowboys (@dallascowboys) 24 de maio de 2022

01:42 – Kamala Harris: Muito, devemos ter coragem de agir O presidente e eu estamos monitorando de perto a situação. Embora não saibamos todos os detalhes, sabemos que há pais que perderam seus filhos, famílias que perderam seus filhos e muitos que estão infectados. Foi assim que a vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, comentou sobre o massacre na Robb Elementary School em Ovaldi, Texas. Sempre que uma tragédia como essa acontece, nossos corações estão partidos, mas não é nada comparado ao coração dessas famílias destroçadas. Ele explicou que isso ainda está acontecendo. Isso é muito. Como nação, devemos ter a coragem de agir e garantir que nada como isso aconteça novamente.

01:30 – Senador Gutierrez na CNN: 18 crianças e três adultos morreram O senador do Texas Roland Gutierrez disse à CNN que os guardas estaduais lhe disseram que o número de mortos no tiroteio na escola de Ovaldi foi maior do que foi relatado até agora: as vítimas são 21, 18 crianças e três adultos.

01:16 – Biden: tiroteio em escola no Texas é um ato violento sem sentido Um ato violento e sem sentido. Foi assim que o presidente dos EUA, Joe Biden, comentou sobre o massacre na Uvald School. O presidente dos EUA ordenou que as bandeiras da Casa Branca, prédios federais e instalações militares fossem hasteadas até sábado para as vítimas.

23h50 – Tiroteio em escola do Texas, massacre de crianças Dezoito crianças e três adultos. Um número não especificado de feridos, incluindo dois policiais. Alguns estão em estado grave. O primeiro, infelizmente temporário, resultado de um novo tiroteio, um novo massacre americano. Desta vez aconteceu em uma escola primária em Ovaldi, uma vila rural do Texas a meio caminho entre San Antonio e a fronteira mexicana. (Aqui está o artigo completo do repórter Giuseppe Sarsina)