primeiro lançado Uma condenação criminal porque eu sou Fatos de 6 de janeiro de 2021 no Capitólio, quando aprox 800 apoiadores Do ex-presidente dos EUA Donald Trump Invadir o edifício do Capitólio em Washington Disputado no resultado Das eleições que ele ganhou Joe Biden, tentando bloquear seu anúncio. 38 anos Paul Allard Hodgkins, um dos mais famosos criadores de caso, que foi condenado a Oito meses de prisão Depois de se declarar culpado perante o tribunal que o julgou e lhe perguntou perdão por seu comportamento. A acusação pediu para condenar A 18 meses, argumentando com a solicitação de que novos negócios sejam proibidos “terrorismo interno”.

“Posso dizer sem dúvida que sou Desculpe e cheio de arrependimento Antes da sentença, Hodgkins disse: “Sobre minhas ações e os danos que causaram e a forma como prejudicaram o país que amo. Se eu tivesse alguma ideia, o protesto iria se deteriorar” Eu nunca teria cruzado a calçada. Foi uma decisão maluca da minha parte. ”Na sentença, o juiz Randolph de Moss explicou que levou em consideração o remorso e uma admissão de culpa ao determinar a sentença, ao mesmo tempo em que enfatizou que o crime cometido era grave.” Foi um assalto a o Capitol e Ataque à democracia‘, resumido.

Hodgkins, nascido Tampa (Flórida), tirei algumas fotos acenando com um واحد Ciência branco-vermelho com gravura “Trump 2020” Outros agressores invadiram o Senado após vencer a resistência policial. “O simbolismo O juiz disse. Hodgkins “usou o Senado como palco, não agitando a bandeira americana, mas declarando sua lealdade a Pessoa solteira acima da nação. Neste trabalho está toda a ameaça à democracia que testemunhamos naquele dia. “