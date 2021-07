“Já entramos na quarta onda.” Um pesadelo na Itália também? – Grátis diariamente

Infecções florescendo França Oficialmente inscrito “em quarta onda “ Infecções por vírus Corona, que desta vez se tornaram “mais rápidas e únicas”. curva mais íngreme do que todas as suas antecessoras “. O alerta vem de um porta-voz do governo de Paris, Gabriel Attal Assim, em uma semana taxa de infecção aumento da taxa quase 125%“, com o variável delta Responsável por 80% das novas infecções.

O Conselho de Estado francês lançou um projeto de lei do governo para Extensão da licença de saúde obrigatória A partir de amanhã, 21 de julho, em todos os locais de entretenimento com mais de 50 pessoas, e a partir de agosto estará em vigor em cafés, bares, restaurantes, shopping centers, hospitais e lares de terceira idade.

Dados da França assustam a Itália. Na verdade, a taxa de positividade aqui aumentou de 1,9 para 2,3 por cento e nossos especialistas estão preocupados. Também porque um estudo da variável delta em Guandong, na China, revelou que Pessoas infetadas A partir desta mutação elaCarga viral 1260 vezes maior Comparado com outras raças, revela impressão.

Existem duas coisas que preocupam os cientistas. O primeiro é que eu As vacinas podem não proteger totalmente as pessoas com mais de 80 anos Sujeito a uma dose dupla. O segundo está relacionado com Várias novas mutações estão a caminho, que pode ser causada por erros que o vírus comete na reprodução ao se disseminar livremente e também pela própria campanha de vacinação, pois a Covid tende a mudar ao se deparar com uma parede.