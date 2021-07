Macron e Pegasus, o presidente pode ter sido espionado – Corriere.it

O telefone celular do presidente francês Emmanuel Macron está em uma lista de 50.000 números de telefone de alvos de espionagem em potencial por vários governos mundiais, junto com 14 outros líderes mundiais.

Presidente francês Emmanuel Macron Foi alvo de uma tentativa de espionagem, e não se sabe até ao momento se teve ou não êxito, pela inteligência marroquina através do programa Pegasus desenvolvido pela empresa israelita NSO Group. O primeiro nome de um chefe de estado a aparecer Na lista de mais de cinquenta mil pessoas escolhidas em doze países (Os mais ativos são o México e o Marrocos, mas também a Hungria, que faz parte da União Europeia), que durante anos utilizou o programa israelense não só para ouvir palestras, mas também Tome posse de todos os dados (contatos, e-mails, mensagens de Whatsapp e Telegram, fotos e dados bancários) para seus objetivos.

Se os fatos forem confirmados, obviamente será muito perigoso. Uma fonte do Elysee disse: Vamos lançar toda a luz possível sobre essas informações de imprensa. Da segunda à noite ONG histórias proibidas Em cooperação com dezesseis meios de comunicação internacionais que publicam Longa investigação resulta no uso de Programa Pegasus, que teoricamente são vendidos a estados como parte da guerra contra o terrorismo, mas são, na verdade, usados ​​para fins muito além dos declarados. Além do aparecimento do nome Macron Todo ou a maior parte do governo francês em 2019, Começando com o então primeiro-ministro Edward Philip e sua esposa. É certo que Marrocos tentou espionar Macron, seus ministros e, no total, cerca de mil cidadãos franceses. Não tenho certeza se funciona, mas é possível: O ex-ministro da Transição Ambiental, François de Rugy, também na lista, concordou em enviar seu iPhone para o AI Security Lab (que colabora com Forbidden Stories), e acontece que Os serviços marroquinos já conseguiram cooperarEle copiou todos os seus dados sem que ele percebesse.

Não há reações oficiais por parte do Marrocos, e é impossível saber ao certo o motivo dessa intensa atividade de espionagem contra um país amigo. Mas é razoável acreditar que, além de razões econômicas, houvesse o desejo de roubar informações sobre a Argélia, país com o qual a França mantém uma relação estreita e atormentada e que é rival histórico do Marrocos no Norte da África. Entre os alvos de Rabat, está também o número do embaixador da França na Argélia, Xavier Drincourt, que foi convocado por Macron em março de 2019 – especificamente nos dias da espionagem marroquina – a Paris para informar o ministro das Relações Exteriores, Jean-Yves Le Drian, da grave crise argelina. O escândalo de espionagem envolve, pelo menos em parte, a responsabilidade de uma de suas vítimas, pois o número do iPhone de Emmanuel Macron já havia escapado do sigilo necessário entre os dois turnos da eleição presidencial de 2017, quando o então candidato favorito foi espionado por hackers . Caso MacronLeaks.

Quando Macron se tornou Presidente da República, os serviços franceses o aconselharam fortemente a parar de usar este iPhone e substituí-lo por uma linha especial de telefones Teorem ou Cryptosmart usados ​​no Elysee. No entanto, a Macron não seguiu essa recomendação. Talvez os serviços marroquinos tenham conseguido entrar no iPhone do presidente e ativar, por exemplo, uma câmera de vídeo ou gravador de áudio, além de copiar dados já existentes. Depois do caso Macron-Leaks, a inteligência francesa esperava ataques da Rússia ou da China, e não de uma potência regional amiga como o Marrocos. No entanto, Macron não é o único chefe de estado ou governo a aparecer na lista Figuras públicas provavelmente foram espionadas. Outros nomes que surgiram na noite passada são o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa, alvo de Ruanda em 2019; O ex-primeiro ministro libanês Saad Hariri está na lista dos Emirados Árabes Unidos. O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, o negociador-chefe dos Estados Unidos, Robert Malley, o próprio rei Mohammed VI de Marrocos e seu primeiro-ministro Saad Eddine El Othmani, e o diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, foram escolhidos como pessoas de interesse pelos interesses marroquinos. ; O primeiro-ministro do Paquistão, Imran Khan, provavelmente espionado pela Índia, e o ex-presidente mexicano Felipe Calderon, espionados por um cidadão desconhecido. Espera-se que mais informações sejam divulgadas nos próximos dias.