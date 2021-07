Reino Unido, o caos do rastreamento que não funciona: ‘pingdemia’ entre notificações incorretas, setores proibidos e governo sem ideias

Meio milhão de pessoas recebido em apenas uma semana do aplicativo de rastreamento Notificação de contato com uma pessoa positiva. Centenas de trabalhadores não estão presentes devido à conseqüente quarentena de precaução, e bares, lojas e fábricas foram forçados a fechar devido à falta de pessoal. Junto com a terrível pandemia, Reino Unido Ele se encontra à mercê de outro tipo de caos: o tipo que ele renomeou “Pingdemia” (Da Ping, Atenção), por causa do sistema nacional rastreamento de contato Inclinado e cheio mau funcionamento. e o governo Não sabe como reagir.

Início do distúrbio de pressão arterial – Em uma semana 7 de julho, mais que 530 mil pessoas que usam o aplicativo NHS em seus smartphones (NHSRecebeu o alerta repentino: “Você precisa se isolar, você pode entrar em contato com alguém que testou positivo para Covid-19A quarentena esperada é dez dias: Desde então, homens e mulheres o têm tomado em todo o Reino Unido férias do trabalhoE a turnos cancelados e feriados e Compromissos adiados Cumprimento das instruções estabelecidas pelas autoridades políticas e sanitárias já em maio de 2020. Aumento do número de notificações 46%, em apenas uma semana. Este evento desencadeou muito Confusão Entre os cidadãos, instituições e meios de comunicação, que nos dias seguintes tentaram apurar o caso e pressionaram o governo por respostas: a dúvida, aliás, era aquela sistema de rastreamento Do NHS foi Desatualizado Não levou em consideração as doses de vacina recebidas. no Reino Unido 7 de 10 pessoas recebeu não menos que primeira gestão, incluindo mais de 90% dos adultos. Jornais de todo o canal começaram a relatar a história de uma mulher que foi avisada depois que um vizinho testou positivo para Covid: mas ela não tinha entrado em contato com essa pessoa. No Twitter, muitos usuários escrevem que foram “Pingati” Embora os últimos dias tenham sido passados ​​em casa sem visitas. Poucos dias depois, chegaram os primeiros comentários irritantes de políticos e pesquisadores: Sim, O aplicativo de rastreamento de contatos precisa ser recalibrado. “Seria melhor adaptá-lo à situação atual”, explica Al. telégrafo Jenny HarrisDiretor Executivo da Agência de Segurança Sanitária do Reino Unido. “Quando o aplicativo foi lançado, ele foi projetado para um mundo que ainda não tinha vacinas.”

Impacto econômico – O sistema de rastreamento do Reino Unido custa uma quantia total de Aproximadamente 40 bilhões de libras. O algoritmo por trás do rastreamento usa o poder da comunicação Bluetooth Smartphone com o aplicativo instalado: se o usuário permanecer dentro do alcance dois metros, e por mais de 15 minutos, de uma pessoa com teste positivo para o vírus, recebe a notificação de alerta nas horas seguintes. O rastreamento foi chamado de “segunda linha de defesa” contra a Covid, depois das vacinas, mas depois Anomalia de grupo Na qual parece ter afundado nas últimas semanas, a ferramenta parece ter se voltado contra tudo e contra todos. Notificação de pandemia é galopante e Impacto econômico Não demora muito para ouvir sua voz. Em uma semana 12 de julho A principal rede de pubs da Grã-Bretanha, Rei VerdeTeve que ser fechado 33 quartos Porque tudo pessoal Ele foi colocado em confinamento solitário após receber a notificação evasiva. Os supermercados também não podem funcionar em horário comercial normal pelo mesmo motivo. Na mesma semana também fabrica abril uma Sunderland Permaneceu vazio: colocar tudo em quarentena e 900 Os trabalhadores desta fábrica. “É um problema muito sério”, comentou ansioso o presidente da empresa. federação industrial britânica, Allah Karan Bilimuria, prevendo danos em termos de bilhões de libras Se a situação não for resolvida logo.

“Esta é uma situação muito preocupante.” O chefe da CBI, Lord Bilimoria, diz que os testes de implementação do NHS estão ‘destruindo a economia’ enquanto ele explica sua solução.Tweet incorporar | Tweet incorporar pic.twitter.com/ZJN8osiKNF – LBC (LBC) 16 de julho de 2021

Escola, transporte e férias – O setor de restaurantes e indústria não é o único que foi devastado por esta epidemia tecnológica. mau funcionamento A partir da aplicação do NHS, nenhuma discriminação foi feita neste sentido: conforme declarado antes Vigia, novamente durante a segunda semana de julho Mais de um milhão de alunos Entre a escola primária e secundária Não entrou na aula Para as últimas aulas antes das férias de verão. O setor também está em completa desordem Transporte, com centenas de voos e trens cancelados de pessoas que receberam o alerta nos dias anteriores. Também há preocupações de que o verão será muito difícil para turismo.: Alguns gerentes de acampamento e pousada referem-se a Vigia Receber Centenas de cancelamentos por pessoas forçadas a isolar-se, enquanto outras estruturas tiveram que oferecer planos de reserva “mais suaves” (como cancelamento gratuito e disponibilidade de última hora) para atender Demanda turística no incerteza permanente Ele está dominado pela ansiedade de ver as férias já planejadas se transformarem em fumaça em um aviso.

O governo não sabe como responder. Enquanto isso, todo o país aparece em misericórdia para este fenômeno. O governo reconheceu que o projeto de modificação do aplicativo está em andamento há algum tempo, mas tem sido constantemente atrasado Devido a eventos inesperados, incluindo – dizem de 10 Downing Street – renúncia ستريتEx-Ministro da Saúde Matt HancockQue ocorreu em junho de 2021. A única decisão que ele tomou Boris JohnsonDepois de ordenar a remoção de todas as restrições devido à pandemia de ائح “Dia da Liberdade” Em 19 de julho, era de Compromisso de quarentena removido Quem foi vacinado: De 16 de agosto, na verdade, quem leria a notificação em sua tela, mas recebeu ambas as doses Ele terá apenas que confirmar que é negativo para a Covid por meio de um teste voluntário. mas pelo BBC Nessa data, já pode ser tarde: segundo uma análise, de fato, com o fim das restrições, a “pingdemia” pode exacerbar mais, vindo, daqui até o prazo estipulado por Johnson, para pedir um Quase 5 milhões de pessoas para se isolar.

A confiança falha – Preso em inclinação sem tratamentoRastreamento de contato do NHS continua vazando confiabilidade e credibilidade entre os cidadãos. no máximo terceiro Quem instalou o aplicativo Você pretende desinstalá-lo, chateado por receber avisos talvez infundados. Eles são principalmente indivíduos entre 25 e 34 anos para ser mais suspeito. Se centenas de milhares de pessoas abandonarem o aplicativo, todo o sistema de rastreamento da população britânica vai explodir. Faltam soluções, a ponto de Boris Johnson Anunciado em uma conferência 19 de julho que em breve fornecerá uma lista deprofissões críticasNo qual a obrigação de quarentena será interrompida imediatamente no caso de um ‘ping’. E enquanto eles continuam a esperar Modificações tecnológicas Necessário para administrar a “pingdemia”, dentro do governo há os primeiros confrontos a esse respeito: falando na rádio inglesa em 20 de julho, o Ministro das Pequenas Empresas Paul Scully Ele sugere que antes do edital “as pessoas são livres para decidir o que é melhor para elas”. Mas eles responderam de Downing Street que é importante segui-lo Protocolos Quarentena se você receber o alerta do aplicativo. Enquanto isso, fora dos prédios do governo, a emergência sanitária não dá sinais de se afirmar, pelo contrário: em 20 de julho, o número de mortes pelo vírus Covid voltou a crescer exponencialmente, com 97 novas mortes. mais que 46 mil positivos.