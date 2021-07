Covid Índia, mais de 42.000 infecções em 24 horas: Boletim de 21 de julho

A Índia registrou mais 3.998 mortes atribuídas ao coronavírus, o relatório mais triste desde 12 de junho passado, um número devido – de acordo com as autoridades – a uma nova atualização do número de mortos da pandemia em Maharashtra, que registrou 3.509 mortes. O Times of India relata que, desde o início da emergência de saúde, o orçamento de Maharashtra foi ajustado 14 vezes. Nas últimas 24 horas no gigante asiático de mais de 1,3 bilhão de pessoas, 42.015 novos casos de Covid-19 foram confirmados, elevando o total para 31.216.337 infecções desde o início da pandemia com 418.480 vítimas.





De acordo com dados oficiais, existem 407.170 casos ativos, enquanto foi anunciado que 30.390.687 pessoas se recuperaram após contrair Covid-19. Até o momento, de acordo com as autoridades, foram administradas mais de 415 milhões de doses de vacinas contra o coronavírus.

De acordo com um estudo publicado ontem pelo Center for Global Development dos Estados Unidos, as mortes atribuídas à Covid na Índia podem ser até dez vezes maiores do que o registrado oficialmente desde o início da epidemia em junho passado.

67% da população do país desenvolveu anticorpos contra a Covid, segundo pesquisa publicada pelo jornal “Times of India”, enquanto pesquisas realizadas com os anticorpos entre dezembro e janeiro comprovaram sua presença em 24% da população. As autoridades indianas esperam que a alta proporção de pessoas com anticorpos torne o país menos vulnerável, mas alertaram que a proporção varia, embora dramaticamente, de país para país.