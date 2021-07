Delta variável, nos booms da França e da Grã-Bretanha. Em Bordéus, surto em uma boate

Sombra Doença do coronavírus E continua a se espalhar perigosamente pela Europa, com a Grã-Bretanha e a França registrando o aumento mais forte e alarmante de infecções. Dois dias depois de comemorar o Dia da Liberdade, ou a queda de todas as restrições, o Reino Unido registrou 44.104 novos casos nas últimas 24 horas e 73 mortes: o número de infecções na semana passada aumentou 35,8% em comparação com os sete dias anteriores. . Durante o mesmo período, as mortes aumentaram cerca de 60%.

Mais Informações

Também na França, há um desenvolvimento muito forte do vírus a ele associado variável delta: 21.000 casos em um dia, assim como a autorização de saúde obrigatória entra em vigor em locais de entretenimento e cultura como cinemas e museus, com restrições para incluir também bares e restaurantes a partir do início de agosto, conforme decidiu Emmanuel Macron. E Paris anunciou, na terça-feira, um aumento maciço no número de casos, já que registrou 18 mil novas infecções em 24 horas, ante menos de 7 mil na semana anterior. “Algo sem precedentes”, disse o Ministro da Saúde, Olivier Veran, que apresentou hoje um preocupante novo boletim de outros 21.000 casos durante um discurso na Assembleia Nacional.

França, 21 mil feridos em 24 horas

Surto de Covid em uma boate em Bordeaux, infectando 81 pessoas: o passe verde obrigatório começará a partir de amanhã

Green Pass, Costa: ‘Estamos mudando, eles só serão lançados com duas doses da vacina’

Variante Delta, em Israel restrições apenas para quem não foi vacinado. Aqui está o emblema da felicidade

Depois que o Conselho de Defesa da Saúde de Macron fez um balanço da situação, o primeiro-ministro Jean Castilles falou na TV ao meio-dia para delinear a nova pressão para lutar contra Covid. O primeiro-ministro começou dizendo que a grande maioria das pessoas com teste positivo para o swab, 96%, não havia sido vacinada. Confirmando a entrada da França na “quarta onda”, como afirmou o porta-voz do governo Gabriel Attal nos últimos dias, Castex determinou que o número de infecções aumentou 140% em uma semana e que a meta atual é chegar a 50 milhões de vacinados com a primeira vacina . dose até o final de agosto. Em seguida, lançou um “desafio coletivo” para seus conterrâneos, para chegar a “oito milhões de vacinas” nos próximos 15 dias. “Uma meta muito ambiciosa”, disse ele na TF1, mostraria que entendemos a gravidade da situação.

De acordo com dados oficiais, cerca de 55,6% da população francesa recebeu pelo menos uma primeira injeção e 46,4% foram totalmente vacinados. A partir desta manhã, fora dos Alpes, a licença de saúde passou a ser obrigatória em locais de cultura ou entretenimento, enquanto a Assembleia Nacional continua a estudar o projeto de lei que vai estender o passaporte verde a partir do início de agosto para incluir cafés, restaurantes, trens ou ônibus de longa distância. Em muitas áreas turísticas, onde a epidemia parece ter recomeçado, a obrigatoriedade das máscaras ao ar livre também está de volta. Para ir ao cinema, museu ou centro esportivo com mais de 50 pessoas (em comparação com 1.000 anteriormente), é necessário um teste de vacinação ou swab negativo. No entanto, o Executivo decidiu implementar uma semana de operação durante a qual as verificações se limitem a simples “acompanhamentos”, com margem de tolerância para com os infratores. Castix então confirmou que “chegará a hora das sanções”, observando que os donos dos restaurantes terão que solicitar o passe verde para os clientes, mas sem verificar sua identidade.

Postado há 9 dias por MacronA extensão da licença de saúde e a obrigação de vacinar os profissionais de saúde levaram a uma corrida sem precedentes para a vacina, mesmo que não tenham faltado protestos. Em vez disso, Castex enfatizou que não haveria exigência de autorização de saúde para ir à escola. E depois dos distúrbios do fim de semana, ele emitiu um alerta aos extremos dos manifestantes anti-saúde. Ele alertou que o governo seria “inflexível” com aqueles que “perpetram atos de violência” com uma “postura ideológica, senão política”. Declarou que “existe o direito de protestar” mas que “seremos inflexíveis com a violência”, referindo-se, entre outras coisas, àqueles que “brilharam a estrela amarela no Holocausto, atacaram residências parlamentares e atearam fogo a centros de vacinação”. Fatos descritos como “extremamente graves”. Enquanto as infecções aumentam em quase todos os lugares, a Dinamarca parece ser a única exceção no continente, onde a taxa de reprodução do vírus está diminuindo em relação ao início de julho: talvez também graças ao Coronapas, o aplicativo necessário para entrar em restaurantes, bares, museus e até cabeleireiros que certificam se uma pessoa teve um resultado negativo no teste antiviral nas últimas 72 horas ou um teste de vacinação ou infecção anterior.