Biden vende acordo sobre gasoduto global Nord Stream 2 para Merkel

Na semana passada, Joe Biden, que cumprimentou Angela Merkel, reiterou isso vigorosamente: O acordo do Nord Stream 2 é um “mau acordo”, um mau acordo projetado para trazer benefícios apenas para o Kremlin, aumentar a dependência energética da Europa da Rússia e abandonar Vladimir Putin. Outra arma para usar contra a Ucrânia e outros países vizinhos. Mas depois de dias de intensas negociações, o presidente dos Estados Unidos deu luz verde ao polêmico gasoduto, colocando os temores de lado e favorecendo a necessidade de estreitar os laços com Berlim.

O acordo alcançado entre Washington e a capital alemã, anunciado em um comunicado conjunto, veio enquanto Putin parabenizava a chanceler Merkel por telefone, com os dois líderes falando sobre um “acordo construtivo”. O Nord Stream 2, que passa ao lado do Nord Stream, dobrará a quantidade de gás natural que Moscou exporta diretamente para a Alemanha e para o coração do Velho Continente e, portanto, será concluído, visto que 98% dos gasodutos que passam sob o mar já foram instalados no Báltico.

Este é um verdadeiro ponto de inflexão na linha da Casa Branca em comparação com a linha de intransigência absoluta adotada pela administração Obama nos últimos anos, primeiro e depois liderada por Donald Trump. Um ponto de inflexão, diferente dos anúncios oficiais, estava no ar, pois Biden já havia decidido congelar as sanções contra a alta direção da Nord Stream 2 AG, empresa que realiza as obras e cujo acionista maioritário é o russo. Gazprom, gigante da energia.

Entre os pontos centrais de entendimento está a mensagem à Rússia, com um compromisso explícito de impor sanções severas e outras medidas punitivas se o Kremlin usar o Nord Stream 2 para pressionar indevidamente a Europa ou chantagear a Ucrânia com uma postura agressiva e maliciosa. Atividades. Mesmo que as notícias de Kiev e de Varsóvia sejam muito mal recebidas, o gasoduto russo foi identificado como uma ameaça real para a Ucrânia e toda a Europa Central.