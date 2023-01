A economia russa não entrou em colapso: esta é a vingança de Putin contra as sanções? | Federico Rampini

Putin, como se quisesse lançar uma provocação à elite de Davos, incitou Dados tranquilizadores sobre sua economia. disse isso O PIB da Rússia no período de janeiro a novembro diminuiu apenas 2,1%, então a realidade foi muito melhor do que as previsões de muitos especialistas. Putin insistiu nesse ponto ao apontar que alguns de nossos especialistas, para não falar dos estrangeiros, previam uma queda de 10%, 15% ou até 20%.

para Uma estatística difícil de manipular no comércio exteriorporque é mais fácil verificar comparando-o com dados de países que importam da Rússia.

Direito de tomar os dados oficiais de Putin – que projeta uma queda de 2,5% no PIB para todo o ano de 2022 – Com a vantagem de estoque.

Moscou vendeu menos gás, mas a preços muito mais altos, durante a maior parte do ano passado. Por outro lado, devemos lembrar que temos Penalidades Em termos de energia – o embargo ao petróleo russo e a fixação do preço do gás – Eles chegaram tarde demaise ainda há restrições.

Isto foi confirmado por outros observadores independentes economia russacom pobreza, Não dá sinais de escassez ou caos dramático, como aconteceu durante a crise dos anos 1990.

É verdade que nossas sanções não foram projetadas para atingir o consumo em massa, mas sim para limitar a capacidade de Putin de adquirir ou produzir novas armas de destruição em massa: a falta de tecnologias ocidentais deve ter um impacto nessa frente. Mas Toda proibição, mesmo uma proibição de tecnologia, pode ser pelo menos parcialmente contornada.

recentemente O jornal New York Times Ele publicou uma investigação das fronteiras da Rússia e da Geórgia, onde Uma coluna interminável de caminhões transportando mercadorias ocidentais para o mercado onde, em teoria, não deveriam chegar. A Geórgia não tem interesse político em ajudar Putin, que a invadiu em 2008. No entanto, prevalece o interesse econômico, e o mercado negro é generoso com os lucros. Empresas ocidentais ferozes vendem produtos para a Geórgia que eventualmente acabarão – a preços convenientes para compensar os intermediários – para clientes russos. Os controles devem evitar isso; A julgar pelo comprimento das colunas Terre Os controles não funcionam.

Mesmo assumindo que Putin está suavizando a realidade e que suas declarações oficiais não retratam fielmente o estado da economia russa, a situação em Moscou deve ser vista neste contexto: a economia da Ucrânia caiu 33% em 2022, segundo a maioria dos relatórios. estimativas até agora.

Já o déficit geral da Rússia equivale a 2,3% de seu PIB, inferior ao dos Estados Unidos. Ainda estamos no círculo das estatísticas oficiais, mas talvez não estejamos muito longe da realidade. Este também é um número que deve ser interpretado com cuidado: a Rússia também não tem um enorme déficit público porque não tem mais acesso aos mercados financeiros ocidentais e, portanto, não pode se endividar. Cálculos devem ser feitos em relação aos danos econômicos à Rússia no longo prazo. Algumas sanções no campo da energia darão frutos apenas em 2023. Não há dúvida de que o papel da Rússia no mercado global de energia diminuirá e até será marginalizado, assim como sua capacidade de chantagear a Europa.

A dependência da Rússia de seus novos mercados – China e Índia – tem custos imediatos e acarretará ainda mais nos próximos anos.

A mensagem indireta de Putin na cúpula de Davos é enriquecida com novos detalhes que vêm precisamente da Suíça: a Confederação Suíça parece ter rompido com sua neutralidade para se juntar ao grupo de sanções; últimas notícias – Deste em diante correioEle revelou que sua crueldade em derrubar a oligarquia é mais mito do que fato.