China, o crescimento nunca foi tão baixo em mais de 40 anos. População cai pela primeira vez em 60 anos

A China registrou um aumento do PIB de 2,9% no quarto trimestre, para um crescimento de 3% em todo o ano de 2022, o menor nível em mais de 40 anos, especialmente após os problemas relacionados à Covid. De acordo com os dados divulgados pelo Escritório Nacional de Estatísticas, a variação foi zero entre o terceiro e o quarto trimestres mensalmente.

O PIB da China cresceu 3% em 2022, registrando um dos desempenhos mais fracos em décadas, principalmente devido aos efeitos de uma rígida política de ‘tolerância zero’ à Covid, ao colapso do setor imobiliário e à fraca demanda externa. O número está abaixo dos cerca de 5,5% que o governo anunciou em março passado, ante +8,1% em 2021, o que resultou no nível mais fraco desde -1,6% em 1976, ano da morte de Mao Zedong, exceto por um aumento de pouco mais de 2% em 2020. Condicionado ao surgimento da Covid em Wuhan no final de 2019.

A população da China está diminuindo pela primeira vez desde 1961: – 850.000

Também na China, os dados demográficos também estão em declínio: a população chinesa caiu em 2022 pela primeira vez em mais de 60 anos, reforçando ainda mais a questão da crise demográfica que afeta o país mais populoso do planeta. “No final de 2022, a população do país atingiu 1.411,75 milhões”, disse o Bureau Nacional de Estatísticas de Pequim, acrescentando que estima “uma diminuição de 0,85 milhões em relação ao final de 2021”.