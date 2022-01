Ucraina, scontro all’Onu. Navi russe davanti all’Italia

«Questa è diplomazia da megafono, non avete alcuna prova. Avete costruito uma crise insistente, com o escopo de inserir um código nei rapporti tra la Rússia e euUcrânia». O embaixador russo Vasily Nebenzia è partito all’attacco degli EUA e della Otan, venha você apetar nella riunione del Consiglio di sicurezza dell’Onu che si è tenuta ieri a New York. La sua collega statunitense Linda Thomas-Greenfield Você respondeu que o tempo para a Rússia dibattere in pubblico la minaccia che ha creato nelle ultime sei settimane, e ha chiesto agli altri 13 consiglieri: «Come vi sentireste voi, se aveste 100,000 soldti stranieri accamppati alle frontiere?»

A rappresentativa russa tem cercado de bloco ao nascer e a discussão no Palazzo di vetro, mail o Consiglio tem planejado a richiesta, com os únicos votos a favor da Rússia e Cina. Non c’è stato un vero dibattito, ma solo acusado reciproche di stare fomentando una tensione pericolosa, che potrebbe sfociare in una guerra da un giorno all’altro. Greenfield tem uma informação do Pentágono, segundo a qual Putin sabe imediatamente e inviar mais de 30.000 soldados na Bielo-Rússia, por rinforzare l’accerchiamento dell’Ucraina. Nebenzia tem paragonato l’allarme degli Usa todas as falsas acusações nei confronta dell’Iraq di stare ammassando armas de distruzione di massa, la quale nel 2003 deu início all’invasione del paese governato de Saddam Houssein.

Como era legítimo esperar, a sedução não pode ser feita automaticamente, e não há produtos de ação da parte do Conselho de Segurança. E ‘servido solto para criar um precedente para a delegação dos Estados Unidos, o qual tem amônio de outros membros de estado: “Se chegar a invasão russa dell’Ucraina, você vai ter que ir direto para o que não é avvertiti stati.” Eu russi hanno invece lasciato l’aula acusando agli alleati atlantici di stare crando un’atmosfera di panico non necessaria, e hanno citato il premier ucraino Zelenski, il quale ha chiesto all’amministrazione Biden di. ricucire le maglie di un negoziato sempre mais difícil , ma la tensione è destinata a crescere. Putin cancelou o telefonema que avrebbe dovuto avere com o premier britânico Boris Johnson. A ministra degli Esteri inglês Liz Truss anunciou o prossimo inasprimento delle sanzioni già vigenti nei confronti della Russia, fatto di “Provvedimenti di durezza mai vista prima”.

Il conflitto ucraino/ La battaglia da vincere con i fucili di legno

Ucraina, l’avviso di Biden: pronto a inviare i marines. Il Pentágono: «Mosca attacca a febbraio»

A lista

Uma portavoce della Casa Bianca conferiu a existência de uma lista de citações russas legadas pessoalmente a Putin, ou no modo como implica em todas as decisões da política internacional do país, ai quali sarà negata a possibilidade de transacionar condori condori no caso de invasão. Le sanzioni si estendono ai loro familiari, per escludere ogni stratagemma che li metta al riparo. L’obiettivo é quello di colpire interesse estratégico para a expansão da economia russa na escala global. A lista é longa, mas a administração Usa não tem âncora rivelato nomi delle persone coinvolte. Eu timori restano alti a Kiev, pomba nell’ultimo mese la polizia ha dovuto rispondere a mais de 300 chiamate di allarme para la presenza di bombe che si sono poi per fortuna rivelate inesistenti.

L’inquietudine si é estesa ieri anche all’Italia, com as notícias de uma frota de embarque russo que stavano atravessando o canal da Sicília. Il nostro Stato Maggiore della Difesa tem poi específico que não é trattava de uma violação da soberania nacional. La Nato está seguindo a navegação do grupo navale sin dalla partenza, avenuta a meta gennaio dai porti di Severomormork del Nord) e da Baltijsk (Flotta del Baltico), e continua a avançar (o trânsito). L’unica porta socchiusa al momento è quella turca, con il presidente Erdogan che giovedì va in visit a Zelenski a Kiev, mentre aspetta la conferma dell’arrivo di Putin, il quale ha accettato il suo invito a recarsi a Istanbul per parlare dell’ Ucrânia.

🇷🇺🇺🇸🇪🇺оценочное положение групировок вмф россии, Нато и сша в средиземном море по состоянию.01.20.22 30 https://t.co/K5aoaeSR8B pic.twitter.com/Ribhla0A2o — Записки охотника (@galandecZP) 30 de janeiro de 2022