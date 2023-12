Irã e Iêmen voltam a atacar navios no Mar Vermelho e na Itália: “Ação urgente”

Um navio químico foi alvejado no Oceano Índico no sábado. Teerã nega responsabilidade. O navio dinamarquês Maersk retomará em breve a passagem pelo Canal de Suez graças às patrulhas internacionais na área

Anúncio

Um drone foi lançado deIrã Um navio foi atingido no Oceano Índico no sábado, de acordo com o Departamento de Defesa dos EUA.

“CHEM PLUTO, um Navio químico “Uma empresa de bandeira liberiana, propriedade do Japão e operada pelos Países Baixos, foi bombardeada aproximadamente às 10 horas, hora local, a 200 milhas náuticas da costa da Índia, por um drone de ataque lançado do Irão.” Pentágono.

Este será o primeiro ataque deste tipo longe do Mar Vermelho, onde estão localizados milicianos iemenitas. Os Houthis Os navios em águas internacionais foram alvo de ataques em diversas ocasiões desde o início da guerra entre Israel e o Hamas.

Ele acrescentou: “As ações cometidas por terceiros não devem ser atribuídas ao Irã. Não realizamos nenhuma ação em seu nome”. Delegar O ministro das Relações Exteriores iraniano, Hossein Amir Abdollahian, disse na conferência internacional sobre a Palestina realizada em Teerã no sábado.

O comércio mudou de Suez para o Oceano Atlântico

Os ataques a navios mercantes no Mar Vermelho levaram ao desvio da maioria dos produtos comerciais do Mar Vermelho Tráfego de Suez Rumo à rota atlântica com aumento significativo de custos e tempos de navegação. Na verdade, cerca de 12% do comércio global passa pelo Canal do Egipto: desde petróleo e gás natural até trigo e até brinquedos e electrónica.

Os Houthis são rebeldes apoiados pelo Irão que assumiram o controlo de grande parte do país em 2014 IémenIncluindo a capital, Sanaa. À medida que o conflito entre Israel e o Hamas se intensificava, estes lançaram primeiro mísseis contra a cidade israelita de Eilat e depois atacaram drones, helicópteros e barcos em navios internacionais que atravessavam a costa do Iémen.

Os Estados Unidos e vários outros países estão a criar Força internacional Para proteger as hidrovias da região, anunciou o secretário de Defesa, Lloyd Austin, na semana passada.

Força-Tarefa Naval e o papel da Itália

Itália Participa da Força-Tarefa Marinha com navio já na área.

“Expressei as minhas preocupações há duas semanas e, infelizmente, os navios já não passam pelo Mar Vermelho. Consequentemente, os custos dos seguros aumentaram e, em última análise, a conta de energia e os sacos de compras para todos nós”, disse ele. Ministro da Defesa, Guido CrocitoIsto ocorreu durante a sua visita hoje, domingo, ao contingente italiano na Letónia.

Em outro incidente, os Estados Unidos abateram quatro drones que se dirigiam para a área no sábado. destrutivo O Comando Central dos EUA (CENTCOM) anunciou que o míssil foi lançado no sul do Mar Vermelho e originou-se de áreas controladas pelos Houthi no Iêmen.

Sob as garantias fornecidas pelas ligas internacionais, AP Moller-Maersk A/S, a segunda maior empresa de transporte de contêineres do mundo, está se preparando para fazer exatamente isso Voltar Na estrada do Canal de Suez

“Estamos trabalhando em um chão A empresa anunciou em nota publicada pela Bloomberg que os navios farão a travessia o mais rápido possível.