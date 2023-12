O que é e como escolher um cartão SD adequado às suas necessidades: Guia

Veja o que é e como escolher um cartão SD perfeitamente adequado às suas necessidades. Um guia para não fazer nada de errado.

O disco rígido do seu computador Pode não ser suficiente armazenar todos os programas e arquivos necessários. Um problema comum, principalmente quando as especificações técnicas não são muito levadas em consideração – na hora da compra. Ou se o Trabalho de Limpeza nunca for aplicado e Arquivos que datam de anos atrás também são deixados no arquivo Que pesa vários megabytes ou até gigas.

Nestes casos, eles desempenham um papel Dispositivos de memória adicionais. Como discos rígidos externos ou Cartão de memória. Certamente você já ouviu falar sobre isso, mas escolher a opção certa não é nada fácil. Porque além de sua capacidade, existem alguns outros dados que você deve conhecer. Aqui está um guia rápido e fácil sobre qual poderia ser o cartão SD perfeito para suas necessidades. Assim você terá a certeza de que não cometerá nenhum erro na sua compra.

Cartão SD: Veja como escolher o cartão que melhor atende às suas necessidades

Se você precisar de mais memória e Você está determinado a comprar um cartão SD, Depois, há algumas coisas que você deve saber imediatamente. Desta forma, você não errará em sua compra e terá a certeza de que poderá desfrutar de um dispositivo ideal para arquivar até os arquivos mais pesados ​​com máxima velocidade e Com as melhores ofertas disponíveis.

As duas afirmações básicas são aquelas relacionadas Espaço de armazenamento À sua disposição e A velocidade com que os dados são gravados e lidos. Quanto à primeira informação, geralmente nos deparamos com ela 2 GB a 2 TB dados. Com os preços obviamente aumentando com base na quantidade de armazenamento que você escolher. Mas em relação à velocidade, é preciso dizer que os números apresentados referem-se ao potencial máximo de desempenho e não ao padrão. Com números que chegam facilmente até200MB/s.

lá Diferentes tipos de cartões SD, O que varia de acordo com a capacidade de armazenamento. Cartões SD com capacidade de 2 GB ou menos SDHC De 2 a 32 GB SDXC De 32 GB a 2 TB e finalmente SDUC De 2 TB a 128 TB. Isso também é importante levar em consideraçãoInterface de ônibus, que determina em grande parte a rapidez com que os dados podem ser transferidos. UHS-I varia de 50 a 105 MB/s, UHS-II de 156 a 312 MB/s e finalmente UHS-III de 312 a 626 MB/s. Para uma seleção cuidadosa, você deve começar Entenda suas necessidades. Em alguns casos, 2 GB com UHS-I podem ser suficientes, enquanto para o trabalho recomendamos maiores velocidades de armazenamento e transferência de dados.