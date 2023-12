Navalny em colónia penal no Ártico russo – Notícias

O dissidente russo Alexei Navalny, cuja família não tem notícias dele há quase três semanas, está numa colónia penal em Kharib, no Ártico russo, disse hoje a porta-voz da oposição russa, Alexei Navalny. “Encontramos Navalny. Ele está na colônia prisional nº 3 da cidade de Kharp, no Oblast Autônomo de Yamalo-Nenets”, escreveu Kira Yarmysh no site X, explicando que o oponente estava “bem” e que seu advogado havia visitado ele.

Kharp, uma pequena cidade com uma população de cerca de 5.000 habitantes, está localizada na remota região de Yamalo-Nyntsya, no norte da Rússia. Ele está localizado além do Círculo Polar Ártico e abriga várias colônias penais. Alexei Navalny cumpre pena de 19 anos de prisão por “extremismo”. Sua família e colaboradores não têm notícias dele desde o início de dezembro. Segundo a decisão, Navalny, acusado de “extremismo”, deve cumprir a pena numa colónia de “regime especial”, uma categoria de instalações onde as condições de detenção são mais duras e que são normalmente reservadas a prisioneiros vitalícios e aos prisioneiros mais perigosos. “Desde o início ficou claro que as autoridades queriam isolar Alexei, especialmente antes das eleições presidenciais” marcadas para março de 2024, comentou Ivan Zhdanov, um dos seus assessores próximos. A viagem de trem exige várias semanas e faz paradas, e as famílias dos detidos ficam sem notícias durante esse período. A falta de notícias sobre o líder da oposição suscitou preocupações em muitas capitais ocidentais e nas Nações Unidas.

