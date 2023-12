O segredo do voo Mh370: para que finalmente possam encontrá-lo

Até hoje, o desaparecimento do avião de passageiros permanece um verdadeiro mistério Mh370 de Companhias Aéreas da MalásiaQue faleceu em 8 de março de 2014 durante um voo de Kuala Lumpur para Pequim. Nenhum problema foi relatado durante os primeiros 40 minutos do voo, mas poucos segundos depois de cruzar o espaço aéreo vietnamita, o MH370 desapareceu completamente do radar e todas as tentativas de contato subsequentes falharam. A partir desse momento, a única questão é o que realmente aconteceu.

Potencial ponto de viragem

Hoje, depois de muitos anos e inúmeras buscas pelo que é considerado um dos mistérios da aviação mais perturbadores de todos os tempos, um grupo de especialistas afirma que o avião pode ser encontrado em poucos dias, graças às novas tecnologias. Estádio. Imediatamente após o desaparecimento do avião, começaram as buscas em grande escala desde o Oceano Índico, na costa sul da Austrália, até a Ásia Central, mas nenhum vestígio do Boeing 777, seus 227 passageiros e 12 tripulantes foram encontrados. Contudo, em Setembro deste ano, Jean-Luc Marchand Especialista em aviação e piloto Patrick Bliley Eles pediram novas pesquisas e forneceram novas evidências. O casal disse que o avião poderia ser encontrado em 10 dias.

“ A partir dos novos cálculos, a área em que a pesquisa será focada agora é mais limitada. Dadas as novas tecnologias, o avião poderá ser encontrado em 10 dias “.A notícia chegou aos principais jornais e correio on-line Foi relatado que os dois especialistas foram solicitados pelas autoridades australianas de segurança de transporte, pelo governo da Malásia e pela empresa de exploração Oceano infinito Para iniciar uma nova pesquisa.

Onde será essa área?

Não foi possível visitar a nova área proposta porque os dois especialistas estão convencidos de que o avião foi sequestrado voluntariamente. “ Acreditamos, e o estudo realizado comprova isso, que o sequestro foi executado por um piloto experiente. Com a pressão da cabine reduzida, foi realizada uma operação controlada de abertura de valas, para não deixar muitos rastros ou detritos. Naquele momento, o avião não era visível pelos radares civis, mas os satélites ainda o rastreavam A teoria também foi confirmada por pesquisas anteriores que mostraram como radares militares o rastrearam durante uma hora após seu desaparecimento, enquanto ele se desviava para oeste do plano de voo.

monitorando

O avião caiu fora do alcance do radar a cerca de 370 quilómetros a noroeste da ilha de Penang, mas foi possível obter informações de sistemas de comunicações por satélite usados ​​para transmitir mensagens do cockpit e mensagens automatizadas de equipamentos de bordo para estações terrestres. Segundo os especialistas, algumas conclusões podem ser tiradas a partir das comunicações via satélite. A primeira é que o avião permaneceu operacional até pelo menos sete horas após o último contacto com o controlo de tráfego aéreo sobre o Mar do Sul da China. Os dados também indicam que ele se movia a uma velocidade muito alta.

O último contato registrado da estação terrestre foi feito quando a aeronave estava no ar há 7 horas e 38 minutos. O voo entre Kuala Lumpur e Pequim demora cerca de 5 horas e 36 minutos, pelo que se acredita que após esse tempo já teria ficado sem combustível. Estes dados são consistentes com os dados de combustível, que indicam que foram carregados 49.100 kg no Boeing 777 (37.200 teriam sido suficientes para chegar a Pequim), quantidade que o teria mantido em voo durante aproximadamente 7 horas e 31 minutos.

Pesquisa anterior

Vários destroços, confirmados como partes do avião, foram encontrados na Ilha da Reunião e na costa de Madagascar entre 2015 e 2016. Mas as buscas pelo avião desaparecido no sul do Oceano Índico têm sido até agora infrutíferas. A investigação subaquática conjunta, conduzida pela Austrália, Malásia e China, a um custo de 200 milhões de dólares, terminou em janeiro de 2017 sem quaisquer resultados. E também uma segunda pesquisa da American Marine Exploration Society Oceano infinitoQue começou em janeiro de 2018 e durou seis meses, não teve sucesso.

Nova tecnologia

Neste novo estudo de pesquisa Ricardo Godfreydoutor. Hans Coetzee E o professor. Simon Maskelleles usaram uma técnica inovadora de rádio amador chamada Repórter de propagação de sinal fraco (WSPR) para detecção e rastreamento de voos. Isto foi desenvolvido ao longo dos últimos três anos e os resultados representam uma nova possibilidade na busca pelo MH370.

Partindo de uma posição de radar conhecida, o estudo reconstruiu 67 posições de aeronaves durante as próximas 6 horas e 27 minutos de voo, que foram detectadas por um total de 125 links WSPR anômalos. (que significa WSPR Repórter de propagação de sinal fracoum sistema automático usado por rádios amadores para estudar a propagação e testar antenas “no campo”, transmitindo e recebendo automaticamente sinais intencionalmente fracos, ed.).

Os resultados são consistentes com análises anteriores realizadas Boeing, Inmarsat E com uma análise de deriva conduzida pela Universidade da Austrália Ocidental de detritos flutuantes da aeronave MH370 recuperada no Oceano Índico. o professor. Simon Maskell Também está agora desenvolvendo uma variante do algoritmo inicialmente desenvolvido pelo DSTG Australia (Defence Science and Technology Group, a principal agência do governo australiano, ed.), para determinar a localização provável da queda do MH370, mas desta vez modificado usando Dados do WSPR. Espera-se, portanto, que esta investigação adicional localize os restos do avião e forneça uma resposta a este mistério.