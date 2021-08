Vazamento de notícias da América para o “próximo ataque”. Raios dianteiros? – Grátis diariamente

lágrimas Joe Biden E advérbios de palavras sobre os ataques ao aeroporto Aceitação Eles não apagam o fato de que o Presidente dos Estados Unidos está completamente destituído de sua credibilidade e autoridade. um convidado ágora na Rai 3, Giuffredo Puccini Ele analisou bem a situação: “Biden que foi visto ontem à noite é um simpatizante da humanidade também, ele é um homem velho que transmite um grande senso de vulnerabilidade humana antes de ser político. Porém, eu não quero ser dramático Estamos testemunhando um fim incrivelmente precoce da presidênciauma”.

jornalista de Corriere della Sera Ele fala de Biden como um “pato manco”, apenas para se corrigir e se definir “mentindo ou mentindo” em fóruns internacionais. Puccini destacou que “esta é a continuação de uma crise que começa com os erros de Obama na política externa e passa pelos acordos de Doha assinados por Trump”. Ele então destacou quão severamente o fracasso dos Estados Unidos afetou a Europa e pediu que se decidisse o que fazer quando crescesse.



Vídeos neste tópico

“Este é um grande apelo por armas políticas – disse o jornalista em Estava correndo Neste momento, a Europa política deve sentar-se à mesa Para permitir a existência de uma Europa militar. Existem vilões que devem ser combatidos com armas, e nos lembraremos do próximo ataque no Ocidente. A Europa deve estabelecer autonomia estratégica e defesa comum: significa estar em áreas de crise, em vez de ter um aliado como os Estados Unidos, que será cada vez menos. ”