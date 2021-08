Afeganistão, “200 mortos no massacre do ISIS em Cabul”: Três britânicos também. O Pentágono: ‘Houve apenas uma explosão. Espere novos ataques ‘

Pelo menos eu subi 200 mortos NS 200 feridos Escala de ataque duplo Isis-K no aeroporto Aceitação: mencionado em Jornal de Wall Street Citando uma fonte oficial dos EUA. Entre eles, 13 soldados americanos, conforme anunciado Dominic RabMinistro das Relações Exteriores do governo Boris Johnsone três cidadãos britânicos, incluindo uma criança. Porta-voz do Taliban Zabihullah Mujahid Deixe o BBC Que – ao contrário do que foi reconstruído até agora – nenhum membro da organização está entre as vítimas. O acidente ocorreu na área de controlado pelas forças dos EUA‘, explica ele. Agência ReutersEm vez disso, denuncie Pelo menos 28 membros O Taleban perdeu a vida. bem como de pentagonal Acesso a informações mais precisas sobre a dinâmica do ataque kamikaze. Em primeiro lugar, os palestrantes explicaram durante o ponto de imprensa, houve Apenas um ataque a bomba, refutando assim um no Hotel Baron.

Na cidade, continua o exército, ainda existem “ameaças específicas e credíveis” e O risco de ataques ainda é muito altoTanto que os militares dos EUA permaneceram no Afeganistão para auxiliar nas evacuações, antecipando novos ataques de País islâmico. Isso, apesar da falta de medo e do fechamento da maioria dos portões dos aeroportos, não impediu algumas pessoas – muito poucas, segundo CNN – Reúna-se no aeroporto para experimentar deixar o Afeganistão, no último dia em que partem os voos de evacuação para estados ocidentais, antes da retirada completa das forças americanas do país, prevista para 31 de agosto.

Enquanto isso, o Taleban disse que havia assumido o controle de partes do aeroporto de Cabul. Hoje, três importantes áreas da parte militar do aeroporto de Cabul foram evacuadas pelos americanos e estão sob o controle do Emirado Islâmico. “Agora, uma pequena parte permanece com os americanos”, escreveu Bilal Karimi no Twitter. Mas um porta-voz do Pentágono, John KirbyEle negou: “Esta notícia não é verdade, o Taleban não entrou no Aeroporto Internacional de Cabul e não controla os portões.”

Recrute os novos governantes Milhares de lutadores Pelas províncias para aumentar a segurança do aeroporto. O chefe do Comando Central dos EUA, Major General Kenneth Mackenzie, declara que o exército está pronto – mesmo nos dias seguintes à retirada – para Novos ataques do Estado Islâmico de Khorasan, que pode incluir o uso de explosão de carro NS mísseis em frente ao aeroporto. Ele explica que as informações em poder da inteligência americana estão sendo trocadas com a milícia talibã que vigia os postos de controle da cidade. Enquanto isso, a agência de refugiados da ONU está se preparando para enfrentar um êxodo em massa do Afeganistão do exterior 500 mil pessoas. O Vice-Alto Comissário para Refugiados relatou que, na pior das hipóteses Kelly Clements, o número de pessoas que deixarão o país até o final deste ano pode chegar a 515 mil pessoas.

No front italiano, o ministro das Relações Exteriores da Rússia chegou em visita a Roma Sergey LavrovQuem conheceu o primeiro ministro Mario Draghi No Palazzo Chigi e depois em Peer Luigi Di Maio em Farnesina. Draghi mais tarde conversou por telefone com o primeiro-ministro indiano Narendra modi. Em entrevista coletiva, Di Maio descreveu a Rússia como “um jogador principal“Para gerenciar crises que Um dialogo E “BaseNo contexto do G-20 Especial a ser organizado pela Presidência italiana sobre a questão do Afeganistão: “Devemos garantir que Não volte para o abrigo seguro contra o terrorismo e chegar a acordo a nível internacional sobre uma estratégia para gerir o impacto da migração. ”Ele também declarou que“Todos italianos Quem queria sair do Afeganistão evacuadoJunto com cerca de 4.900 cidadãos afegãos. ”De fato, a Operação Aquila Omnia para os Ministérios das Relações Exteriores e da Defesa para o retorno de colaboradores e refugiados de Cabul foi concluída: no início da tardeOutro C-130 Da Força Aérea com um cinquenta afegãosque está programado para chegar à Itália na manhã de sábado. Também há diplomatas italianos a bordo Tommaso Claudi NS Stefano PontecorvoJuntamente com os Carabinieri do Batalhão Tuscania, que têm feito as evacuações nos últimos dias. “Deixo Cabul com o coração pesado. A OTAN fez um Um papel importante em tirar milhares de pessoas e comprometer-se a trazer outras para a segurança. Obrigado à Itália por nos levar embora ”, escreve Pontecorvo no Twitter.

Ele deixa Cabul com o coração pesado. Minha gratidão a todos #NATO Aliados e parceiros no esforço de evacuação maciça de # Afeganistão Apesar de todos os desafios. A OTAN desempenhou um papel importante em trazer milhares de pessoas e está empenhada em trazer outros para a segurança. ???? para mim #Itália ??????? para o nosso vôo. pic.twitter.com/NcWH3z20hE – Stefano Pontecorvo (@pontecorvoste) 27 de agosto de 2021

Por sua vez, o ministro russo destacou que Moscou “está pronta para respeitar os acordos alcançados pelos Estados Unidos com o Taleban”, explicando que é preciso “entender”. Que papel você pode desempenhar Agora a Rússia está de acordo com nossos parceiros, e nos foi prometido um documento sobre isso. Em contraste com a fórmula do G7 – diz ele – o G20 reflete a realidade multipolar de nosso mundo. ”A Itália garantiu o convite dos governos italianos para participar da cúpula Países vizinhos, Especialmente Irã NS PaquistãoQue – diz Lavrov – “não deve pagar o preço da crise sozinho: o objetivo é ajudá-los a lidar com o êxodo de refugiados”. De manhã, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan Ele revelou que o Taleban – em uma entrevista de três horas e meia na embaixada de Cabul – pediu a seu país que o fizesse gestão do aeroporto Através de técnicos civis, uma oferta sobre a qual o governo de Ancara ainda não se pronunciou. No Twitter, o porta-voz do Talibã Suhail Shaheen relacionado a isso Delegação francesa Representantes do Emirado Islâmico se reuniram na quinta-feira em Doha (Catar) pela primeira vez desde que o movimento assumiu o poder. Enviado francês François Richer A sua delegação discutiu “em pormenor” a situação no aeroporto de Cabul com uma delegação chefiada pelo Director-Adjunto do Bureau Político do Talibã, Sher Abbas Stanikzai. Qualquer afegão em posse de documentos legais poderá viajar para o exterior ”, enfatiza Shaheen novamente.

A delegação da Agência Internacional de Energia, chefiada por Cher M. Abbas Stanikzai, vice-diretor do Bureau Político do enviado francês, François Richier, e sua delegação acompanhante em Doha ontem. Foram discutidas questões políticas e a situação atual no Afeganistão.

em um Mensagem Ao Presidente dos Estados Unidos Joe Biden, Presidente da República Sergio Mattarella Ele garantiu que “Roma permanece firmemente decidida a ContadorCom os Estados Unidos e outros parceiros internacionais, Terrorismo em todas as suas formas e violência fundamentalista, além de proporcionar ajuda humanitária Ao amigo do povo afegão, que nestas horas continua a prestar uma grande homenagem com sangue. Em nome do povo italiano e de mim – confirma o Chefe de Estado – gostaria de oferecer a você, Senhor Presidente, e a todos os cidadãos americanos mais palavras Senti minhas condolências Pelo gravíssimo ataque que matou ontem 13 soldados em serviço no aeroporto de Cabul. Nesta trágica circunstância, o nosso pensamento e a nossa proximidade dirigem-se em primeiro lugar às famílias das vítimas, a quem dirijo as mais sentidas condolências da República Italiana, e aos feridos, pelos quais desejamos uma rápida recuperação. Com sentimentos de solidariedade comum, renovo minhas condolências a toda a Itália ”.