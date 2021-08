“Essa bagunça é um grande erro, mas nós o apoiamos.”

Cabul “Felizmente, estamos todos seguros aqui, tensos, mas seguros. Nossas atividades foram retomadas regularmente.” Stefano Pontecorvo, ex-embaixador italiano no Paquistão, é o homem que coordena, em nome da OTAN, as operações no aeroporto Aceitação. Tecnicamente, ele é o principal representante civil. E ontem, como todos os outros dias, quando o rugido kamikaze chegou, ele estava trabalhando para trazer para casa.

Embaixador Pontecorvo, estávamos conversando sobre o ISIS na noite de terça-feira em seu escritório no aeroporto de Aceitação…

“Sim, isso mesmo. Na verdade, estávamos esperando algo assim.”

Mas por que, tendo em vista que a inteligência americana e britânica interceptaram esse perigo, o ataque não poderia ter sido evitado?

É difícil entrar fora do perímetro do aeroporto. A informação foi repassada ao Taleban, que está tomando o país em suas próprias mãos ”.





Você acha que este é um caso isolado ou estamos apenas começando?

Quanto ao aeroporto, e tenho informações a esse respeito, é um caso esporádico. Mas temo que a médio prazo Aceitação Pode se tornar um campo de batalha para uma guerra entre o ISIS e o Talibã. ”

Por que o ISIS decidiu atacar?

“Porque procuram alvos visíveis e o aeroporto naquela altura era um alvo ideal para publicidade. O interesse internacional está todo aqui».

Até que ponto esse ataque afeta o já frágil equilíbrio do Afeganistão?

“Lamento, devo dizer que não tem muito peso, porque os ataques estão na ordem do dia aqui. Em um ano e meio ouvi muitas explosões no meu jardim. É quase um modo de vida, mas Os afegãos não precisam se acostumar com isso. Também porque o ISIS agora está tentando fazer o Taleban entender que deve lidar com eles em primeiro lugar. ”

Você acha que o Taleban é capaz de impedir o ISIS em seu solo?

“Não neste momento.”

porque?

Porque aqui a estrutura institucional de todo o país entrou em colapso. Eles estão tentando colocá-la de pé, mas vai levar algum tempo. Então, eles não têm controle total do território e em número suficiente para ser capaz de fazê-lo. ”

Você pode contar, em poucas palavras, o que aconteceu no Afeganistão nos últimos meses?

“Ebocal”.

Mas de quem é a culpa?

A maioria deles é o presidente Ghani, que construiu um castelo de cartas e não conseguiu fazer seu trabalho. O país não se uniu em torno dos valores republicanos que afirmava defender, deixando espaço para a corrupção e o nepotismo e sem compromisso total com reformas genuínas e desenvolvimento de serviços. Mas isso não é tudo culpa dele. “

Quem está lá para ficar com ele?

“Bem, também devemos pensar porque apoiamos esse cara.”

O que você vê no futuro do Afeganistão?

“Eles certamente são governados pelo Talibã. Tendo-os encontrado com frequência, posso dizer que estão lidando com um país que ainda não conhecem muito bem. Eles não são grandes cosmopolitas, então a princípio sua atenção estará inteiramente nas relações com países vizinhos, e esse é o seu horizonte. Claro que também aceitei Tudo se refere à Rússia ».

É certo que as superpotências falem com o Talibã?

“Devemos sempre conversar com todos, assim como é certo ajustar nossas relações com os outros de acordo com a forma como agem.”

Em 31 de agosto, todos eles terão partido. O que vai acontecer nos últimos dias no aeroporto? Existe o risco de problemas graves?

Sempre existe o risco de problemas. E pode acontecer que tenhamos planos racionais em conflito com uma situação irracional. Dito isso, a situação me parece sólida e recuada com o tempo. Obviamente, se chover argamassa na pista, teremos de voltar a fazer os cálculos ».

Ainda há milhares de pessoas se espremendo do lado de fora do aeroporto …

Acho que quem não se sente seguro vai tentar fugir por terra. Quanto à OTAN, pretendemos expulsar todos os afegãos que cooperaram conosco. ”